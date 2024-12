El titular de River que puso en duda su continuidad en 2025: “Vamos a ver qué pasa”

River volvió a mostrar su jerarquía tras golear 4-0 a Rosario Central por la fecha 26 de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo aplastó al Canalla en el Monumental y con los tres puntos se aseguró jugar, por lo menos, el Repechaje de la próxima Copa Libertadores. El equipo estuvo a la altura y se recompuso del empate ante San Lorenzo, pero entre todos los futbolistas la gran figura de la noche fue Pablo Solari. El extremo convirtió un doblete y además, en uno de los goles fue a abrazar al Muñeco tras la pérdida de su padre el pasado sábado.

Tras culminar el partido, el ex futbolista de Colo-Colo fue consultado respecto a su futuro en River, y a la hora de responder fue cauto y no dio precisiones respecto a donde jugará en 2025: “Yo vivo el día a día. A mi representante le digo que prefiero terminar el año de la mejor manera. Me vengo sintiendo bien, los goles me hacen agarrar confianza, pero vamos a ir partido a partido. Después del partido contra Racing vamos a ver qué pasa”, sentenció Solari en diálogo con TNT Sports.

Solari habló sobre su futuro en River y puso en duda su continuidad

Por otra parte, Solari se mostró muy autocrítico sobre su rendimiento en la cancha: “Me voy un poco caliente por el partido, creo que podría haber hecho muchas cosas mejores y ayudar al equipo. Después, el delantero especificó en qué puede mejorar: “Las resoluciones de tres cuartos en adelante, uno quiere ser una herramienta para que el pueda confiar, marcar diferencia, y por ahí hoy tuve algunas que no pude resolver de la mejor manera“, sentenció.

Desde la llegada de Gallardo, Solari volvió a recuperar su nivel que había perdido con Demichelis. Mientras estaba el actual técnico de Monterrey al mando, el ex Colo-Colo no sumaba minutos, ya que Miguel Borja y Facundo Colidio eran los elegidos por Micho. Sin embargo, con el Muñeco en el banco de suplentes, Solari fue de lo más claro en el ataque en los últimos compromisos, generando juego y siendo un arma letal en ataque.

En los últimos mercados de pases, River recibió ofertas por Solari pero el club las rechazó, ya que lo consideraban como un jugador fundamental. Hoy en día sigue siendo importante para Gallardo, aunque la postura cambió y por eso en Núñez estarán atentos ante cualquier oferta que llegue por el oriundo de San Luis. El Millonario lo pagó por 5 millones de dólares a mediados de 2022 y desde entonces convirtió 32 goles y brindó 17 asistencias.