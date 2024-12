Los siete mendocinos que sueñan con el ascenso al Federal A

El espinoso y complicado torneo Regional Amateur ingresa en su recta final. Cada región ingresa en la tercera ronda de competencia y son siete los mendocinos entre los más de 300 participantes que siguen con chances de lograr una de las cuatro plazas rumbo al Federal A.

La próxima ronda será a formato de ida y vuelta, lo mismo que la quinta y la sexta etapa. El ganador se medirá contra quien resulte el mejor del la zona pampeana, a partido único y en cancha neutral. El que resulte triunfador, terminará logrando uno de los boletos hacia la tercera división del fútbol argentino.

Argentino y FADEP, candidatos.

Fundación Amigos por el Deporte, Luján Sport Club, Deportivo Guaymallén y Atlético Argentino son los cuatro elencos por parte de la Liga Mendocina, a los que hay que sumar a Huracán de San Rafael, Pacífico de Alvear y Ferro de Alvear, completando el panorama de esperanzas provinciales. Los partidos de la tercera fase serán este fin de semana y el del 15 de diciembre.

Los cruces de la tercera ronda:

-Fundación Amigos por el Deporte vs. Luján Sport Club

-Dep. Guaymallén vs. Huracán (San Rafael)

-Jorge Newbery (Villa Mercedes) vs. Colegiales (Villa Mercedes)

-Sport Club Pacífico (General Alvear) vs. Ferro Carril Oeste (Colonia Alvear)

-Peñaflor (Villa Don Bosco) vs. Atenas de Pocito (La Rinconada)

-Sp. Desamparados (San Juan) vs. Argentino (San José)

-Unión (Villa Krause) vs. San Miguel (Villa General San Martín)

-Sp. San Martín (Rodeo) vs. Minero Argentino (San Juan)