¿Lo ninguneó? La tajante respuesta de Gallardo sobre Muniain tras su gol a River: “Si tuviera que hablar de cada hincha confeso…”

Iker Muniain fue la gran figura del encuentro en el 1-1 entre River Plate y San Lorenzo en el Monumental este jueves por el partido pendiente de la fecha 24. Además de marcar el gol del empate desde los doce pasos, fue el jugador más determinante de su equipo y hasta tuvo chances de marcar o asistir otro tanto.

Fue además un partido especial para él, ya que le tocó enfrentar por primera vez al club del que, según confesó, es hincha, y por el cual abandonó al Athletic Club de Bilbao y a España para venir al futbol argentino. Sin embargo, en Núñez le cerraron las puertas el último mercado de pases y recaló en Boedo, donde se adaptó muy rápidamente.

La respuesta de Gallardo sobre Muniain

Tras el gran partido que jugó, y ante los rumores que comenzaron a circular de que desde el Millonario están barajando la posibilidad de buscarlo en la próxima ventana, Marcelo Gallardo fue consultado por la situación del vasco. Además, le preguntaron por su condición de fanático riverplatense y qué opinaba de eso, pero el DT se mostró un poco reacio.

"No voy a hacer mención a jugadores que no están dentro de mi equipo. Todo lo que yo comente o diga al respecto va a tener cierta repercusión y prefiero no generar algo que, me parece, no tiene sentido", contestó el Muñeco, haciéndose el desentendido y esquivando el bulto, lo que muchos interpretaron como un ninguneo a Muniain.

"Yo tengo que trabajar con los jugadores que están, con los demás, con los confesos hinchas de River, con los que no... Si tuviera que hablar de todos los jugadores hinchas de River que andan dando vuelta, o los que enfrentamos, sería un lío, ¿no? Tengo que dedicarle tiempo y opinión solo a mi equipo", redondeó su respuesta Gallardo.