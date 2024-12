La polémica frase de Gustavo Costas sobre los hinchas de Racing que no se quedaron a la fiesta tras el 4-5: “El que se va es porque…”

Racing y Estudiantes protagonizaron uno de los mejores partidos de la temporada. El Pincha lo ganaba desde el vestuario y la Academia logró revertirlo antes de irse al descanso (2-1). En el complemento una nueva ráfaga de los visitantes los puso por encima (2-4), el equipo de Gustavo Costas lo empató y cuando parecía que lograba la heroica, nuevamente el León se puso por encima en el marcador, esta vez con el 5-4 final.

Este resultado deja a la Academia prácticamente sin posibilidades de pelear por el título de la Liga Profesional. Si bien las cuentas siguen dando ahora, a falta de dos partidos para el final del certamen, se ubica a cinco puntos de Vélez y dos por debajo de Talleres de Córdoba.

Las declaraciones de Gustavo Costas

Como consecuencia, hubo una sensación agridulce alrededor del Cilindro de Avellaneda, ya que luego del partido estaban previstos los festejos por la reciente coronación en la Copa Sudamericana. Ante la derrota, muchos hinchas de Racing tomaron la decisión de no quedarse a los mismos.

Esto, hizo enojar a Gustavo Costas. En su participación en la conferencia de prensa, el director técnico apuntó contra aquellos que no se quedaron en el recinto: "El verdadero hincha de Racing se va a quedar a la fiesta. El que se va es porque no nació hincha de Racing, se habrá hecho después".

Esta frase, la cual no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, no le gustó a los hinchas, quienes manifestaron su descontento con el DT. "No. El hincha de Racing exige hermano. Ya festejamos la Sudamericana, en Paraguay y en el Obelisco x2", "Pero Gustavo, nos pediste que te exijamos y ahora criticás la exigencia", "Con estas declaraciones es para que Milito no lo elija como DT en 2025" y "Que timing gustavo eh…", fueron algunos de los descargos contra Costas.