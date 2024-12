Gustavo Costas se metió en la política de Racing: el fuerte anuncio junto a Víctor Blanco

Después de haber conquistado un título internacional después de 36 años, y a diez días de desarrollarse las elecciones de renovación de autoridades, Racing vive horas determinantes para su futuro. Entre ellas, la renovación de Gustavo Costas como DT de la institución, un tema clave para el futuro.

Este martes, Racing perdió ante Estudiantes de La Plata 5-4 en un partidazo. Luego del encuentro, se festejó la obtención de la Copa Sudamericana y se proyectó un video institucional en el Cilindro que dejó una frase particular de Gustavo Costas de cara a las elecciones entre Víctor Blanco (Christian Devia) y Diego Milito.

En un video ambientado en el estilo de Los Simuladores, Costas aparece en el campo de juego del Cilindro sorprende a Blanco y Devia, la fórmula oficialista para las elecciones del 15 de diciembre, le pide fuego a Blanco (como hacía el actor Federico D'Elía), se prende un habano y le dice al actual presidente de Racing: "Después te paso la lista de refuerzos para ganar la Libertadores", antes de salir de escena, mientras Blanco sonríe por semejante actuación.

El guiño de Costas a Blanco

El video recrea una escena ficticia sobre el mercado de pases de 2024, donde mezcla humor y proyecciones deportivas. En aquél momento, el clip, de más de tres minutos, comienza con Costas y su equipo analizando a posibles refuerzos como Adrián "Maravilla" Martínez, Maxi Salas, Santiago Sosa, Facundo Cambeses y Bruno Zuculini, entre otros. En tono humorístico y estratégico, la palabra "TRAÉLO" se repite, reforzando la idea de planificación para un año competitivo. La actuación culmina con un salto al presente en el campo de juego del Cilindro, donde Costas dialoga con Víctor Blanco y Christian Devia, la fórmula oficialista para las elecciones, consolidando el mensaje de continuidad y confianza en el proyecto.

Hace unos días, el entrenador había dicho que quería seguir con cualquiera que gane las elecciones: "Mi idea era salir campeón de la Copa Sudamericana y luego irme. Ahora quiero ir por todo y seguir en Racing, gane quien gane las elecciones", confesó en diálogo con el periodista partidario Juan Gorrochategui en su canal de YouTube Vasco de la Gente. Hasta ese momento también había decidido no posicionarse por ninguno de los candidatos: "Yo no vine acá a dividir aguas, lo que más quiero es que estemos todos juntos. Lo más importante es Racing", fueron sus declaraciones.

Costas y un duro mensaje ¿contra Diego Milito?

Gustavo Costas lanzó un duro mensaje tras el partido en el que cuestionó a quienes no se quedaron para los festejos, afirmando: "El que no se quedó a los festejos no es hincha de Racing. Seguramente, se hizo después". Aunque inicialmente pareció dirigido a los hinchas que abandonaron el estadio por la hora, muchos interpretaron que el destinatario era Diego Milito, quien se retiró antes de los homenajes al entrenador y a los campeones de la Copa Sudamericana.

Si bien Sebastián Saja (el exarquero que será manager de Diego Milito) había dicho que "Gustavo Costas es la única opción", hay quienes creen que el DT no es precisamente del gusto del Príncipe. De hecho, la relación entre Costas y Milito está marcada por tensiones, ya que el técnico sabe que el exjugador y su entorno no respaldan su continuidad. Según trascendió, de ganar Milito las próximas elecciones, el actual DT podría ser ratificado en el cargo únicamente por el logro del título internacional, pese a las diferencias entre ambos.