Qué pasó entre Gallardo y Muniain en el partido y la reacción del español al marcarle un gol a River

Es conocido el fanatismo de Iker Muniain por River Plate, confesado por él mismo. De hecho, la principal razón por la que vino a Argentina fue para jugar en el cuadro de Núñez, pero su arribo no se pudo dar ya que era mayor el deseo del futbolista que el interés del club. Tras esto recaló en San Lorenzo, con el que se integró y familiarizó muy rápidamente, ganándose enseguida la cinta de capitán.

Varios meses después de la mencionada novela con el Millonario, este miércoles finalmente le tocó enfrentarlo en el Monumental por la postergada fecha 24 de la Liga Profesional. El español fue la figura tanto del Ciclón como del partido y fue también el autor del gol del empate a los 66 minutos de penal, luego de los que había sido el espectacular 1-0 de Maxi Meza para el local algunos instantes antes.

El gol de penal de Muniain ante River

Sin embargo, su actuación no fue lo único destacable alrededor de su figura, ya que protagonizó un particular episodio con el DT de la Banda Roja. Según contó el periodista Gustavo Yarroch desde el campo de juego durante la transmisión oficial del encuentro, el vasco "se saludó con Pity Martínez, Funes Mori y Ledesma y no hubo saludo con Marcelo Gallardo, eso me llamó la atención", apuntó el cronista.

Al parecer, todo esto se corresponde a una situación de hace algunos meses atrás, con el cambio de DT en River. Tras la salida de Martín Demichelis, con el mercado de pases aún vigente, Muniain hizo lo imposible para volver a ser considerado y hasta pidió hablar con el Muñeco, pero este no le habría dado oportunidad. De hecho, hace poquito, cuando se volvió a barajar la posibilidad de contratarlo en 2025, el volante oriundo de Pamplona aseguró que en estos momentos solo tiene la cabeza puesta en San Lorenzo.

La noche del español fue completa. Al ser mencionado por los parlantes al comenzar el partido, fue aplaudido por el hincha millonario, pero al ser sustituido recibió silbidos del público. Además, al marcar el gol del empate, coherente con el fanatismo expresado en más de una ocasión, decidió no gritarlo y se limitó a festejarlo discretamente, trotando a un costado sin levantar los brazos, se abrazó con los compañeros con algunas palabras de aliento para el equipo y nada más.