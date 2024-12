Mascherano confesó cómo llevará su relación con Messi como DT de Inter Miami: “No voy a negar que…”

El fracaso de Inter Miami en la Major League Soccer 2024 tuvo como consecuencia la inesperada salida de Gerardo Martino. Tras la eliminación ante Atlanta United (se jugó al mejor de tres partidos y dos fueron como locales), el Tata decidió dar un paso al costado en sus funciones.

Las Garzas se movieron rápidamente en el mercado y abrocharon la llegada de Javier Mascherano. El Jefecito, que sacrificó su puesto como entrenador de la Selección argentina Sub 20, fue oficializado en las últimas horas y habló de todo su primera conferencia de prensa.

La palabra de Mascherano en conferencia de prensa

Para comenzar, manifestó su optimismo de cara al desafío que se avecina: “Estoy convencido que estoy capacitado para poder entrenar el equipo. Tengo mucha ilusión de poder hacerlo. La experiencia, a veces, en el fútbol, no tiene demasiado sentido. Es decir, a mí más allá de que llevo tres años entrenando, también me avalan mis 20 años de carrera y todo lo que he vivido”.

Como no podía ser de otra manera, Mascherano se refirió a cómo llevará adelante su vínculo con Lionel Messi, con quien tiene una amistad de muchos años por su pasado en la Selección argentina: "La relación que tengo con Leo nunca la he negado y no lo voy a negar. Tengo una relación de amistad por todo el tiempo que hemos jugado y porque nos conocemos hace muchísimo tiempo".

"No sólo me une la relación con él, sino que también tengo otros tres jugadores en la plantilla con los que he jugado mucho tiempo y tengo una relación muy cercana. Eso no lo voy a negar, no voy a entrar un día al vestuario y negar que tengo una amistad. No hay problema. Se separan las cosas. Una cosa es el trabajo y otra la amistad”, sentenció el DT de Inter Miami.