En vivo: Irak le gana 1-0 a Bolivia por el último boleto al Mundial 2026
Al minuto 10, Ali Al Hamadi metió un cabezazo inatajable tras un tiro de esquina y le está dando la clasificación al seleccionado asiático.
Bolivia está a un paso de cumplir el sueño máximo y volver a jugar el Mundial tras más de tres décadas. Para eso, debe vencer a Irak en la final del Repechaje Internacional, a la que clasificó tras ganarle 2-1 a Surinam en la fase previa. El partido se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, en México, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.