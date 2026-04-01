En vivo: Irak le gana 1-0 a Bolivia por el último boleto al Mundial 2026

Bolivia está a un paso de cumplir el sueño máximo y volver a jugar el Mundial tras más de tres décadas. Para eso, debe vencer a Irak en la final del Repechaje Internacional, a la que clasificó tras ganarle 2-1 a Surinam en la fase previa. El partido se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, en México, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.