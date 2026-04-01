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En vivo: Irak le gana 1-0 a Bolivia por el último boleto al Mundial 2026

Al minuto 10, Ali Al Hamadi metió un cabezazo inatajable tras un tiro de esquina y le está dando la clasificación al seleccionado asiático.

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Bolivia vs Surinam Repechaje Mundial 2026 Miguel Miguelito Terceros
EFE
Bolivia e Irak se disputan el último cupo para la Copa del Mundo en Monterrey.

Bolivia e Irak se disputan el último cupo para la Copa del Mundo en Monterrey.

Foto: @Conmebol

Bolivia está a un paso de cumplir el sueño máximo y volver a jugar el Mundial tras más de tres décadas. Para eso, debe vencer a Irak en la final del Repechaje Internacional, a la que clasificó tras ganarle 2-1 a Surinam en la fase previa. El partido se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, en México, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

Irak le gana a Bolivia con un gol de córner

Al-Hamadi, de cabeza, estampó el 1-0 de Irak ante Bolivia.

Al-Hamadi, de cabeza, estampó el 1-0 de Irak ante Bolivia.

El minuto a minuto de Bolivia-Irak

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