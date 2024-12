Uno por uno: los jugadores de Boca que se fueron en conflicto con Riquelme y el Consejo de Fútbol

De Alexis Mac Allister y Nahuel Molina, dos campeones del mundo, a Nicolás Valentini y Cristian Medina, otro par de Selección argentina. Son casos que reflejan una constante durante la actual gestión de Boca. Desde su regreso al club en modo dirigentes, a fines de 2019, han sido numerosos los conflictos que tuvo el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme con jugadores que se terminaron yendo en medio de tensiones con la dirigencia. Un patrón que se repite, una tendencia que preocupa a los hinchas.

Los más recientes: Nicolás Valentini y Cristian Medina

Los últimos caos testigos de ello son los de Nicolás Valentini y Cristian Medina. El primero dejó el club hace uno días como jugador libre después de más de ocho meses (desde el 14 de abril) de estar "colgado" por no llegar a un acuerdo contractual con Boca. Su futuro está en la Fiorentina de Italia. En su despedida, el defensor expresó que siempre buscó soluciones, pero no tuvo influencia en ciertas decisiones. Por su parte, Cristian Medina fue transferido a Estudiantes tras la ejecución de su cláusula de 15 millones de dólares, luego de haberse negado a jugar en un partido clave para forzar su salida, lo que había generado tensión interna.

Casos similares en el pasado

Otros jugadores también dejaron Boca en circunstancias complejas, como Equi Fernández y Valentín Barco, quienes activaron sus cláusulas para emigrar. Barco, por ejemplo, llegó al Brighton luego de que el club rechazara ofertas iniciales por él. En su momento, Riquelme criticó estas decisiones, señalando que tanto los jugadores como los clubes interesados actuaron de manera incorrecta.

Equi Fernández terminó ejecutando la cláusula de rescisión y hoy está en el Al-Qadisiya, de Arabia Saudita. (Foto: archivo)

La problemática no se limita a los jóvenes talentos. En el pasado, nombres importantes como Cristian Pavón, Agustín Almendra, Agustín Rossi y Eduardo Salvio partieron en medio de conflictos con la dirigencia. Aunque algunos casos fueron resueltos mediante ventas, otros se marcharon con libertad de acción, lo que generó cierta incomodidad entre los hinchas y el entorno del club.

Almendra se peleó primero con Battaglia, luego con el Consejo de Fútbol y terminó yéndose libre a Racing en abril de 2023. (Foto: archivo)

Otros jugadores que se fueron de Boca en conflicto

Valentín Barco: fue vendido al Brighton por la cláusula de rescisión (10 millones de dólares) tras no llegar a un acuerdo de renovación.

Alexis Mac Allister: se fue al Brighton tras conflictos por el préstamo y su salida anticipada. Boca no ejerció opción de compra, y el jugador expresó sentirse poco valorado.

Nahuel Molina Lucero: quedó libre tras no renovar contrato en 2020. Partió al Udinese y más tarde fue campeón del mundo.

Santiago Ramos Mingo: dejó el club libre en 2020 para firmar con el Barcelona B, generando litigio entre Boca y el club español.

Sebastián Villa: enfrentó conflictos judiciales y fue apartado por el club. Se marchó a Bulgaria sin autorización de Boca.

Carlos Tevez: tuvo choques públicos con el Consejo de Fútbol, renovó brevemente, pero se fue en abril de 2021.

Mauro Zárate: salió tras desacuerdos contractuales relacionados con cláusulas y ajustes salariales.

Junior Alonso: decidió no continuar debido a motivos personales y familiares durante la pandemia.

Julio Buffarini: renovó por un año, pero las tensiones en las negociaciones marcaron su salida en junio de 2021.

Pol Fernández: partió tras diferencias sobre los términos de su renovación y el acuerdo con Cruz Azul. Volvió, cumplió su nuevo contrato, pero decidió no renovar y emigró a Fortaleza de Brasil. A pesar de que anunció que no renovaría su contrato, Pol Fernández no fue colgado por el Consejo de Fútbol y jugó hasta el final de su contrato. (FotoBaires).

Cristian Pavón: fue apartado por no renovar contrato y dejó el club libre para unirse al Gremio.

Eduardo Salvio: no aceptó la renovación con reducción salarial y se fue libre a Pumas de México.

Agustín Rossi: no renovó contrato y firmó un precontrato con Flamengo; Boca lo marginó durante los últimos meses de vínculo.

Esta extensa lista refleja los diversos conflictos que el Consejo de Fútbol de Boca tuvo con jugadores durante los últimos años, abarcando desde juveniles hasta figuras consolidadas.