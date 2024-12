Maravilla Martínez sorprendió al confesar que es hincha de un grande que no es Racing: “En mi familia somos todos de…”

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez, figura clave en la consagración de Racing en la Copa Sudamericana, pasó por la tradicional mesa de Mirtha Legrand y sorprendió a la conductora al expresar de qué equipo es hincha, un dato que no pasó desapercibido en la comunidad racinguista.

"Mi familia es toda de River y yo también, pero no soy fanático", aseguró Maravilla. Además, aclaró que no jugaría en Independiente, el eterno rival. "Eso es algo que respeté toda mi carrera, no puedo jugar en el rival del club que me dio de comer", reconoció. Y descartó una propuesta reciente de Talleres por respeto a Instituto, su anterior equipo. "Jugué en Instituto y recibí ofertas para pasarme a Talleres y dije que no", recordó. Estas palabras reflejan su arraigo a ciertos valores, pero también abren incógnitas sobre su destino.

En otro momento de la charla, Martínez puso en duda su continuidad en el club de Avellaneda. Durante una entrevista televisiva, el goleador reveló que aún no recibió un contacto formal de Diego Milito, actual presidente de la institución, y que solo habló con Sebastián Saja, encargado de la secretaría técnica.

"Hasta ahora me llamó (Sebastián) Saja, me tiene que llamar (Diego) Milito y ver", lanzó en diálogo con Canal Trece. Segundos después, confesó: "En lo personal, yo estoy pensando en que el fútbol un día se va a terminar. Disfruto el proceso pero el tiempo pasa, este es un trabajo que te obliga a estar mucho tiempo lejos de tu familia, perderte fechas, yo lo tengo claro. Si yo estuviera bien económicamente quizá no jugaría más".

Martínez confirmó que Racing recibió ofertas importantes por su pase y expresó que su prioridad es "progresar económicamente". Esta declaración despertó inquietud entre los hinchas, ya que coincide con la salida confirmada de Roger Martínez, otro de los pilares ofensivos del equipo. La posibilidad de perder a sus dos delanteros titulares sería un golpe duro para las aspiraciones de Racing en 2025.

Maravilla Martínez dejó sin palabras a Mirtha Legrand con sus confesiones.(IG: anabelladelfina).

El impacto de Maravilla en Racing fue inmediato: convirtió 30 goles y brindó 9 asistencias en 48 partidos durante 2024. Además, fue el máximo artillero y asistidor de la Copa Sudamericana, certamen en el que Racing eliminó a tres equipos brasileros consecutivos para quedarse con el título. Su rendimiento lo colocó en la órbita de otros clubes, incluidos interesados del exterior.

Con un plantel en transición y un nuevo presidente en el club, Racing tiene un año clave por delante. Además del torneo local y la Copa Argentina, el club apunta a competir en la Copa Libertadores tras su reciente éxito internacional. La incertidumbre sobre el futuro de su máximo goleador le agrega presión a la dirigencia, que busca mantener la base del equipo campeón mientras refuerza áreas críticas.