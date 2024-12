La IFFHS armó su equipo ideal de 2024 y hay un solo argentino entre los once

Se termina el año y ya no quedan más premios o reconocimientos de renombre internacional que entregar. Ya France Football había dado el Balón de Oro y demás galardones en octubre y la FIFA hizo lo propio con los The Best el pasado 17 de diciembre. La última organización que le faltaba distinguir a los mejores jugadores de la temporada era la IFFHS, que puso manos a la obra esta semana.

El último día, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol dio a conocer el equipo ideal del 2024. En un once repleto de futbolistas del Real Madrid, que la última temporada se quedó con la Champions League, LaLiga de España y la Intercontinental, se destaca un único argentino.

El once ideal del 2024 para la IFFHS.

Se trata de Emiliano "Dibu" Martínez, que quedó seleccionado tras una histórica temporada con el Aston Villa, clasificándolo a Champions y manteniéndolo en los primeros puestos de la fase de liga, y también un gran rendimiento con Argentina, con la que se consagró campeón nuevamente de la Copa América.

El Dibu integra el equipo ideal de la IFFHS. (Foto: Aston Villa)

En el once, dispuesto en un sistema 4-3-3, comparte formación con Dani Carvajal (Real Madrid), Rúben Dias (Manchester City), Antonio Rudiger (RM), Alphonso Davies (Bayern Múnich); Rodri (MC), Jude Bellingham (RM), Toni Kroos (RM); Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (MC) y Vinícius Jr. (RM).

De este modo, el Dibu Martínez coronó un 2024 ideal al haber recibido el premio Lev Yashin de France Football (Balón de Oro), el FIFA The Best y su lugar en el equipo ideal de la IFFHS. Además, también se quedó con el Guante de Oro de la Copa América y, en el ámbito nacional, con el Olimpia de Oro. Nada mal para el mejor arquero del mundo.