River vende a uno de sus jugadores por US$ 3.600.000: había sido refuerzo de Gallardo en 2021

Llegó a River como una de las prioridades de Marcelo Gallardo en el mercado de pases de 2021. Sus comienzos en el equipo del Muñeco fueron aceptables. Sin embargo, jamás terminó de explotar de acuerdo a las expectativas depositadas en él y, a partir de la llegada de Martín Demichelis, apenas sumó 186 minutos en ocho partidos tuvo que emigrar al fútbol mexicano.

Firmar con el Necaxa fue la mejor decisión para Agustín Palavecino. Es que el club mexicano hará uso de la opción de compra que tiene por contrato. De esta manera, como River tiene el el 70% del pase, recibirá u$s 2.340.000 de los u$s 3.600.000 que pondrá el equipo que terminó el Clausura de la Liga MX decimotercero y también tiene en sus filas a José Paradela.

Necaxa vio la oportunidad y no dudó: en estos seis meses, el volante de 28 años que es primo de Erik Lamela completó 1.691' en 20 encuentros (todos como titular), convirtió cinco goles y tuvo dos asistencias. Un gran rendimiento que lo consolidó dentro del equipo y que lo puso como uno de los estandartes para intentar tener un 2025 peleando por entrar a playoffs.

Necaxa tomó la decisión de comprar la ficha de Palavecino y repetir lo que ya hizo hace poco con José Paradela. (Foto: Prensa Necaxa)..

Fue tal su inserción en el equipo que jugó desde el arranque en todos los partidos del Apertura MX, por eso Necaxa tomó la decisión de comprar la ficha de Palavecino y repetir la operación que hizo hace poco con José Paradela.

La transferencia del ex Platense a Necaxa se dio a través de un préstamo hasta el 30 de junio de 2025, con un cargo de 300 mil dólares y una opción de compra de U$S 3.600.000 por el 100% de la ficha. Actualmente, River es el dueño del 65% del jugador y el resto se divide en partes iguales entre Platense y Deportivo Cali. El Calamar recibirá 612.000 dólares por los derechos económicos, al igual que el club colombiano.

Desde el entorno del jugador y en River ya saben que en los próximos días va a ejecutar la opción de compra, por lo que el millonario recibirá alrededor de U$S 2.340.000 libres de impuestos. Es cierto, una cifra bastante menor a los u$s 20.000.000 en los que estaba tasada su cláusula de rescisión, Sin embargo, no de jade ser plata fresca para el Millonario.