Franco Colapinto está a un paso de firmar contrato por un lugar en la grilla de la F1: en qué equipo

A pesar de que el jefe de equipo de la escudería Williams, James Vowles, reveló cuál será del futuro del argentino Franco Colapinto, quien disputó nueve Grandes Premios de Fórmula 1 este año, pero que no tendrá asiento en 2025.

Al ser consultado sobre la situación del argentino en diálogo con RacingNews365, Vowles detalló que el objetivo principal es potenciarlo como piloto de reserva: "Tendremos un coche histórico, un coche de dos años para Franco. Lo utilizará mucho para conseguir mucha velocidad".

Lo cierto es que en las últimas horas comenzó a tomar fuerzas el desembarco del piloto argentino a la escudería Alpine, algo que se confirmaría la próxima semana, después de los festejos de Año Nuevo.

Es por eso que Franco Colapinto decidió no participar del programa de Juana Viale. "Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles por la invitación, por el tiempo, por el espacio. Pero bueno, por temas personales y por cosas de trabajo no voy a poder estar", dijo el oriundo de Pilar en un video.

Esto confirma que el piloto se va del país para comenzar a cerrar su pase a la escudería francesa para, por fin, ocupar una butaca en la máxima categoría durante 2025.

Flavio Briatore, asesor de Alpine y hombre con poder de decisión en el equipo, fue siempre muy elogioso de Franco Colapinto y llegó a decir que estaba sumamente interesado en ficharlo para 2025. Pero es cierto que Alpine, para cuando el argentino empezó a llamar la atención de todos en la Fórmula 1, ya tenía pactados a Pierre Gasly y Jack Doohan para la próxima temporada.

Cuando le preguntaron a Briatore por ese panorama y una posible llegada de Franco Colapinto, se sinceró: "Lo único seguro es la muerte", bromeó primero. Pero luego explicó: "Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados".

Cabe aclarar que el australiano Jack Doohan tiene contrato solo por seis carreras, y eso podría beneficiar a Colapinto. Por eso, la siguiente frase que pronunció Briatore mantiene al pilarense a la expectativa. "Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la Fórmula 1".