El dramático panorama de las cuatro jugadoras de River presas en Brasil: "Están literalmente incomunicadas"

Cuatro jugadoras de River Plate permanecen detenidas en Brasil desde el viernes pasado, acusadas de realizar gestos racistas hacia alcanzapelotas durante un partido contra Gremio. Las futbolistas fueron trasladadas a la Penitenciaría Femenina de Sant’Ana luego de que el juez rechazara su excarcelación. La situación generó muchísima preocupación tanto en sus familias como en el club, que trabaja contrarreloj para revertir la medida.

"Están literalmente incomunicadas, no las puede ver nadie más que la abogada. Es todo muy excesivo, no sabemos cuándo las van a liberar"", aseguró un familiar en diálogo con el sitio FutFemGol. Según relataron, las detenidas Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cángaro y Milagros Díaz solo tienen contacto con la abogada y no han podido comunicarse con sus seres queridos. Las cartas enviadas por las familias apenas llegaron a sus destinatarias, quienes enfrentan días de incertidumbre y aislamiento.

El juez fundamentó la decisión de mantener la prisión preventiva en base al código penal brasileño, que equipara la injuria racial con el racismo desde 2023. Este tipo de delitos no permite el beneficio de la fianza y prevé penas de dos a cinco años de prisión, que podrían duplicarse si se comprueba que el acto fue realizado en conjunto. Las imágenes y testimonios presentados en el caso complican la defensa de las jugadoras.

Los gestos racistas de la jugadora de River

El equipo legal de River argumentó que los gestos de las futbolistas fueron una reacción a supuestas provocaciones de uno de los alcanzapelotas, quien habría realizado gestos obscenos hacia ellas durante el partido. Sin embargo, la versión fue rechazada por el juez, quien consideró que los actos de las jugadoras fueron "graves" y ofendieron a más de una persona.

La resolución de un hábeas corpus preliminar fue desfavorable, pero aún queda la apelación de fondo que deberá ser evaluada por un tribunal de tres jueces. La feria judicial en Brasil, que se extiende hasta después de Reyes, dificulta una resolución rápida. Mientras tanto, River continúa gestionando alternativas legales para evitar que las jugadoras permanezcan detenidas hasta febrero o marzo, cuando podría resolverse el caso.