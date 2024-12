Bomba: El Mono Navarro Montoya será el DT de un equipo del fútbol argentino

El histórico arquero del fútbol argentino, Carlos Fernando Navarro Montoya, volverá a dirigir a un equipo profesional tras cuatro años fuera de las canchas. El Mono, que en el último tiempo estuvo vinculado al fútbol como panelista de TV, será el nuevo DT de Santamarina de Tandil, equipo que milita en el Federal A y que estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Primera División en la temporada 2015/16.

Según informó el periodista Daniel Cacioli, especialista en el fútbol de ascenso, el exarquero de Boca y Nueva Chicago tiene todo arreglado para convertirse en el flamante entrenador del Gigante de las Sierras. Sin embargo, previo a llegar a un acuerdo con Santamarina, el Mono estuvo conversaciones para dirigir a Defensores Unidos, quien finalmente terminó eligiendo a Darío Gigante como su DT para la próxima temporada.

El Mono Navarro Montoya dirigirá a Santamarina de Tandil (Foto: Archivo)

De esta forma, el cuadro de Tandil será la tercera experiencia de Navarro Montoya, tras haber dirigido a Chacarita en la Primera B durante 2013 y al Deportivo Guadalajara de España en la Cuarta División en 2020. En el Funebrero dirigió solo seis partidos, con un triunfo, dos empates y tres derrotas. “Es imposible desarrollar una idea en seis partidos. El mundo lo entiende así. Los proyectos, los equipos, necesitan tiempo. La ignorancia, no“, soltó el Mono en su cuenta de X tras su frustrada experiencia en el Funebrero.

Por su parte, en el elenco de la Cuarta División de España estuvo al frente del equipo en solo cinco compromisos, de los cuales ganó dos, empató dos y perdió uno. Sin embargo, su paso fugaz por el Viejo Continente se debió a que la directiva del Guadalajara nombró a un nuevo director deportivo y semanas después destituyó al Mono de su puesto.

"Lo ocurrido no es algo de unas horas hacia acá. Esto viene ocurriendo desde la llegada del director deportivo (Quini Álvarez), quien en sus primeras declaraciones señala que él no me ha elegido a mí como entrenador. A partir de aquí hay conductas y hechos que van en ese sentido. Después, cuando no hay empatía ni tampoco acuerdos en otras cuestiones e intromisiones por parte del propietario... En una empresa de fútbol hay área definidas y responsables, y cuando se entrometen en mis áreas suceden cosas que hacen que uno tenga claro que lo ocurrido fuese a suceder. Lo importante es conseguir los objetivos deportivos y eso creo que lo hicimos", sentenció Navarro Montoya tras su salida del club español.

Tras convertirse en el nuevo entrenador de Santamarina, el Mono tendrá un desafío más que complicado en la Copa Argentina. Por los 32avos de final, el equipo tandilense se enfrentará nada más ni nada menos que ante Racing, actual campeón de la Copa Sudamericana. Este partido todavía no tiene fecha ni sede confirmada.