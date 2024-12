Increíble pero real: el tiempo sin competir de los mendocinos en el Federal A

Mientras el receso se apodera del fútbol argentino, los directivos miran de reojo el comienzo de una temporada 2025 que va tomando forma. Primera División tiene fecha y zonas de competencia, algo similar para la Primera Nacional (falta bien definir el día de comienzo, pero sería primera semana de febrero). En la fila viene el Federal A, que tiene posible inicio, marcando una increíble espera entre un certamen y el otro.

Los mendocinos aguardan expectantes las novedades para conocer como será el año venidero. Gutiérrez, San Martín y Huracán Las Heras sostuvieron la categoría e intentarán mejorar sus papeles en el nuevo campeonato tras haber arañado, como máximo, la segunda fase de Reválida en 2024.

Lo que es motivo de análisis es el tiempo de espera que deben aguardar los equipos que compiten en la tercera categoría del fútbol argentino entre certamen y certamen. Los elencos locales cerraron su participación tras consumar sus eliminaciones el pasado 6 de octubre y volverán al ruedo ¡recién el 16 o 23 de marzo!

Huracán tendrá un fuerte recambio, como el resto.

Pasando en limpio, un club que llega a esa instancia está cinco meses parado (160 días), lo cuál atenta contra la economía de cada institución, que no logra sostener el plantel y tiene que darle vía libre a sus jugadores en el segundo semestre del año (la gran mayoría desembarca en el Regional Amateur, que arranca en el final del Federal A).

De esta manera, es imposible proyectar a largo plazo y poder sostener un plantel que perdure en el tiempo porque la picadora de carne de la forma de competencia es perjudicial para ambas partes: los clubes no pueden bancar seis meses a un plantel que no tiene competencia y los futbolistas no pueden estar parados la misma cantidad de tiempo.

El desafío para el Celeste, el Globo y el Chacarero será rearmarse casi de cero para intentar volver a ser competitivos. El tendal que deje el Regional Amateur servirá de alimento para poder nutrir sus respectivos planteles, más algún descarte de Primera Nacional. En ese contexto, deberá tener equipos competitivos para poder estar a la altura en un campeonato que lo único que hace es atentar contra los clubes.