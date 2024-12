Fue campeón de un Grand Slam este año y su doping sacude al tenis

Primero, fue Jannik Sinner, el número 1 del mundo. Después, la polaca Iga Swiatek, la segunda mejor del tenis femenino. Dos casos de doping positivo entre los mejores del circuito que desataron una enorme polémica respecto de sus sanciones. Ahora, se sumó un reconocido doblista que fue campeón del último Grand Slam de la temporada.

El australiano Max Purcell, 12º del mundo en dobles y ganador de ocho trofeos, fue suspendido de manera provisional a raíz de una inyección intravenosa de vitaminas que sobrepasó el límite de 100ml, que fue detectada en un control antidoping y catalogada como “método prohibido” por la Asociación Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA).

Purcell y Thompson fueron campeones del US Open 2024. (Foto: ATP Tour)

Según Purcell, él le había avisado al equipo médico de su condición de deportista de élite para evitar sobrepasar esos límites y dijo que la noticia del resultado había sido “devastadora”, ya que él se considera un atleta responsable respecto a las normas impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“He solicitado esta información a la ITIA y he sido tan transparente como he podido para dejar esta situación atrás. Espero estar pronto de vuelta en las canchas”, declaró el australiano, que durante la suspensión provisional, aún sin plazo, no podrá entrenar, jugar, ni asistir a eventos deportivos organizados por la ATP, la ITF o la WTA.

Purcell, en pareja con su compatriota Jordan Thompson, viene de ser campeón del último Grand Slam del año, en US Open y también levantó el trofeo de Wimbledon en 2022 junto a Matthew Ebden. Su futuro es aún incierto y cuando se conozca su sanción, probablemente, volverán a alzarse varias voces del circuito que ya se hicieron oír cuando se supieron los castigos para Sinner y Swiatek.