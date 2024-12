La picante respuesta de un candidato a presidente de Gimnasia a la chicana de la Bruja Verón: “Pero nosotros…”

Estudiantes de La Plata derrotó a Vélez 3-0 en la final del Trofeo de Campeones disputada en Santiago del Estero y cerró un año memorable con dos títulos. Los goles de Marchiori en contra, Alexis Manyoma y Guido Carrillo sellaron la contundente victoria. Este título se suma a la Copa de la Liga 2024 obtenida meses atrás y reafirma el gran presente del Pincha, que ya el año pasado había obtenido la Copa Argentina 2023.

Tras el título, Juan Sebastián Verón publicó un video en sus redes sociales que generó controversia. "Sigan contando butacas y cordones pintados, que nosotros contamos campeonatos. Recién empezamos", dijo en alusión a las obras (una nueva platea) en el estadio de Gimnasia. La frase desató debates entre los hinchas de ambos equipos, pero desde el lado del Lobo no se quedaron atrás y la respondieron al ídolo del Pincharrata.

La picante respuesta de Toto Pueblo a Verón

Edgardo Medina, más conocido como Toto Pueblo, es empresario gastronómico y uno de los candidatos a presidente de Gimnasia de cara a las elecciones de 2025. Y tras el video de Verón burlándose de Gimnasia por haber conquistado el Trofeo de Campeones, Toto Pueblo no se quedó atrás y le respondió al presidente de Estudiantes: "Nosotros contamos butacas, contamos cordones, pero llenamos las canchas".

La rivalidad entre Estudiantes y Gimnasia tiene una larga historia, y las referencias a los títulos obtenidos son frecuentes. Mientras que el Pincha ha acumulado sobrados logros nacionales e internacionales (17 en total), el Lobo cuenta con solo dos títulos oficiales: el campeonato de Primera División de 1929 y la Copa Centenario de 1993. Este contraste alimenta el folklore entre ambas hinchadas.

La chicana de la Bruja Verón a Gimnasia

Por otro lado, Toto Pueblo habló hace unos meses sobre cómo imagina el futuro de Gimnasia con él como presidente: “Me imagino creciendo de una manera impresionante. Cuando cierro los ojos, pienso en todo muy crecido, en una institución con campeonatos, con la cancha bien terminada, en una gran familia, y creciendo. Hoy se hacen cosas bien, pero no comparto lo futbolístico, esa pasión que nos lleva a todos y que cuando Gimnasia pierde no me interesa nada. Eso hay que cambiar”, sentenció en una entrevista con El Editor Platense.