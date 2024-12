Lautaro Martínez recordó el día que casi deja el fútbol por el "no" de Boca: "Me echaron diciendo que..."

Lautaro Martínez, ese que hoy es capitán del Inter, campeón del mundo y rompe redes con la camiseta de la Selección argentina, estuvo a punto de colgar los botines cuando tenía 15 años. ¿La razón? Un cachetazo futbolero que le dio Boca. “Me echaron diciendo que no tenía velocidad ni potencia”, recordó el Toro en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. A esa edad, recién salido de Bahía Blanca, era un pibe que soñaba con jugar en la elite, pero las cosas no salieron como esperaba.

El Toro venía rompiéndola en Liniers, un club bahiense donde había debutado en Primera con menos de 16 años y hasta se había dado el lujo de meter un gol en su primer partido. “Ya se hablaba de mí en Bahía, pero quería dar el salto. Fui a probarme a Boca con toda la ilusión del mundo, estuve una semana y al final me dijeron que no daba el perfil”, contó Lautaro. Después de ese golpe, probó en San Lorenzo, pero tampoco hubo suerte.

Lautaro Martínez pasó de Liniers de Bahía Blanca a Racing y hoy es una estrella del fútbol mundial. Foto: archivo.

“Cuando volví a Bahía, estaba cansado, frustrado. Le dije a mi viejo que quería dejar el fútbol, ponerme a laburar y divertirme. Ya no quería más pruebas”, admitió. En ese momento, parecía que el fútbol profesional no era para él. Pero cuando parecía que se terminaba todo, Racing tocó la puerta. “Me ofrecieron una prueba y les dije que iba, pero que no hacía más testeos. Si me querían, bien; si no, se terminaba acá”.

La Academia no dudó ni un segundo en ficharlo. Y menos mal. Ahí arrancó una carrera que Boca terminó sufriendo en carne propia: en la Superliga 2017/18, Lautaro le metió un golazo en la Bombonera para el 2-1 de Racing. “Fue una especie de revancha, aunque yo ya estaba enfocado en Racing. Lo de Boca quedó atrás”, tiró en otra charla.

Hoy, Lautaro Martínez es una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Campeón de todo con la Selección, referente del Inter y un goleador letal. Pero su historia demuestra que hasta los más grandes tuvieron momentos de duda. “A veces un ‘no’ puede ser lo mejor que te pase. Me ayudó a crecer y a llegar donde estoy”, cerró el Toro, dejando un mensaje para todos los pibes que sueñan con llegar.