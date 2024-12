Enzo Pérez anunció que se va de Estudiantes ¿y vuelve a River?: “Tomé la decisión de no seguir en el club”

Enzo Pérez ganó este sábado con Estudiantes de La Plata el Trofeo de Campeones al vencer 3-0 a Vélez en Santiago del Estero. Es el cuarto título que gana con el club (el 19° en total de su carrera) tras la Libertadores 2009, el Apertura 2010 y la Copa de la Liga este mismo 2024. Y también fue el último, ya que, como se venía hablando desde hace ya algunas semanas, este fue el partido de despedida del volante de 38 años (cumplirá 39 en febrero) en el cuadro rojiblanco.

Así lo confirmó él mismo tras finalizar el encuentro: "Como dije en un principio, cuando llegué al club, mi decisión iba a ser sobre el final. Ya lo hablé en la semana con los dirigentes y con Eduardo (Domínguez) también. Lo acabo de hablar puertas adentro con el grupo, porque no lo quería decir de antemano: tomo la decisión de no seguir en el club. No voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta", anunció ante la prensa.

De este modo, le dio un cierre definitivo a su tercera etapa en el Pincha, tras su primer paso entre 2007 y 2011 y un segundo en 2012. Todo indica que el año próximo volverá a vestir los colores de River Plate, donde ya estaría todo preparado para su regreso. Si bien señaló que aún no tiene definido su futuro cuando le consultaron sobre esta latente posibilidad, la respuesta pareciera ser más una mera formalidad protocolar que otra cosa.

Finalmente, le dedicó un sentido mensaje a los hinchas de Estudiantes: "Quiero agradecerle a la gente. Llegué al club en el 2007, me abrieron las puertas. Después lo mismo en el 2012 y nuevamente en el 2024. Tengo palabras únicamente de agradecimiento para todos, por el respeto, por el respaldo, por el cariño y el abrazo que me dieron nuevamente. Saben que los quiero mucho", comenzó a decir.

Y continuó en la misma sintonía: "Durante toda mi carrera, siempre a la institución, a Estudiantes, le he tenido y le tengo un cariño y un respeto muy grande por todas las enseñanzas que me han dado, no solo desde lo profesional, sino en como me han hecho crecer como persona. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Les deseo lo mejor, que terminen un gran 2024, que tengan una grandísima fiesta y un 2025 lleno de éxitos", concluyó Enzo Pérez.