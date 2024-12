El tremendo cantito de los hinchas de Estudiantes a Enzo Pérez por el rumor de su ida a River: “No rompas las pel…”

Enzo Nicolás Pérez cerró un 2024 de ensueño con Estudiantes de La Plata. El mediocampista de 38 años fue la gran figura en una final que podría haber sido su despedida del Pincha. El maipucino demostró una vez más que su calidad y liderazgo están intactos, y marcó diferencias en un equipo que encontró en él a un referente clave tanto dentro como fuera del campo de juego.

En la final del Trofeo de Campeones ante Vélez, Enzo mostró su jerarquía en un partido cargado de emociones. Con un 84% de efectividad en los pases y su capacidad para manejar los tiempos del mediocampo, el ex River fue fundamental para que el Pincha lograra su segundo título del año. Más allá de lo futbolístico, su entrega quedó en evidencia cuando decidió seguir en cancha tras sufrir un golpe temprano y se ganó una tremenda ovación de los hinchas.

Enzo Pérez batallando en el mediocampo de la final del Trofeo de Campeones. (Foto: FotoBaires).

Sin embargo, el futuro de Pérez es una incógnita. Su contrato con Estudiantes finaliza en diciembre, y aunque la renovación es una posibilidad, el rumor de un regreso a River ha cobrado muchísima fuerza durante las últimas semanas. La relación especial que mantiene con Marcelo Gallardo podría ser clave en esta decisión, especialmente porque el Muñeco busca reforzar al Millonario para la próxima temporada.

Por su parte, la hinchada del Estudiantes no quieren saber nada con su partida. Durante los festejos por la consagración en el Trofeo de Campeones, los hinchas dejaron en claro su deseo de que Enzo Pérez continúe en el club y no tuvieron mejor idea que dedicarle un cantito especial que resonó en las tribunas: "Enzo Pérez, no rompas las pelotas, quedáte en Estudiantes, para ganar la Copa". La ovación no solo fue un gesto de agradecimiento por todo lo que el volante aportó en el año, sino también un pedido cargado de emoción y esperanza para retener a un jugador que se volvió indispensable en este exitoso ciclo del Pincha.

Si bien se esperaba la palabra del capitán del Pincha, no extrañó que Enzo no enfrentara los micrófonos justamente para no tener que hablar sobre su futuro. Lo que está claro es que si este fue el final de su tercera etapa en Estudiantes, Enzo Pérez se despedirá como un campeón y dejando una huella imborrable. Pero, si decide quedarse, los hinchas pincharratas saben que todavía puede darles muchas alegrías más. En cualquier caso, su nombre ya está grabado a fuego en la rica historia del club.