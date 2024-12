Colapinto, sin lugar en F1: las similitudes con los primeros pasos de Fernando Alonso

La decepción argentina es grande porque también lo era la ilusión de que Franco Colapinto siguiera en la Fórmula 1 como piloto titular de alguna de las diez escuderías el año próximo. Pero el pilarense perdió la pulseada ante el joven francés-argelino Isack Hadjar, quien con su 2º puesto en Fórmula 2 se ganó la confianza de Christian Horner y todo Red Bull al punto de ser confirmado en Racing Bulls para 2025, como reemplazante de Liam Lawson, que a su vez pasó a Red Bull en lugar de Checo Pérez. Sin embargo, el panorama desalentador obliga a una comparación muy adecuada entre los primeros pasos de Colapinto y de un multicampeón como Fernando Alonso.

Hoy es toda una leyenda, conduciendo un Aston Martin a los 43 años y con dos Campeonatos Mundiales en su haber. Pero los inicios de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no estuvieron exentos de desafíos. De hecho, tras su primer año en el Gran Circo, vivió una situación muy similar a la que atraviesa Colapinto. En el 2000, Renault fichó a un joven Alonso por pedido de Flavio Briatore, justamente, quien hoy como asesor aún hace fuerza para llevar a Colapinto a Alpine (que antes era Renault), pese a que Jack Doohan tiene contrato para 2025. Renault decidió en ese entonces ceder al asturiano por una temporada a la escudería Minardi, para que ganara experiencia en la máxima categoría del automovilismo.

Isack Hadjar completó el último lugar de la parrilla para 2025. (Foto: archivo)

Y así fue: Fernando Alonso corrió en el 2001 para Minardi F1 Team junto a Tarso Marques. No fue una gran temporada; de hecho, si se la compara con la primera de Colapinto en la Fórmula 1, que además no fue completa, sin escrúpulos puede decirse que fue notoriamente peor. Alonso no logró puntos para Minardi en 17 carreras (el argentino corrió 9), consiguió un 10º puesto en el Gran Premio de Alemania como mejor resultado y terminó 23º el Campeonato de Pilotos. Una vez finalizada la temporada, su préstamo concluyó y Alonso debió regresar a Renault, pero a la vez la escudería francesa ya tenía confirmados a otros dos pilotos para el 2002: Jarno Trulli y Jenson Button.

Algo similar, claro está, a lo que enfrenta Colapinto con Alexander Albon y Carlos Sainz, que serán los pilotos de Williams en 2025. Un joven Fernando Alonso, que muy poco había conseguido aún, debió entonces conformarse con ser piloto de reserva de Renault durante el 2002, pese a que ya había corrido doce meses en el Gran Circo. Fue, el 2002, un año dedicado a sumar kilómetros, utilizar los simuladores y probar las iniciativas propuestas por los ingenieros del equipo. Y un año, seguramente, muy similar al que tiene por delante Franco Colapinto, que no dejará a James Vowles y a Williams… al menos, por el momento. Sigue abierta una rendija que lo coloca como candidato a reemplazar a Jack Doohan en Alpine, en caso de que el australiano no convenza al equipo, ya que tiene contrato por solo 6 carreras.

En su primera temporada en Fórmula 1, Alonso no cosechó puntos.

Ser piloto de reserva no privó a Fernando Alonso de dejar su huella. En ese 2002, fue convocado por Niki Lauda para una prueba con Jaguar; y el español llamó la atención de todos al correr más rápido que los dos titulares del equipo, Eddie Irvine y Pedro De la Rosa. No por nada, en el Gran Premio de Francia, en julio del 2002, fue confirmado como piloto titular de Renault para el año siguiente, en reemplazo de Jenson Button, quien pasaría a BAR-Honda. Lo esperanzador para Colapinto y los argentinos, entonces, es reconocer que un piloto de reserva no está condenado a rendir por debajo de los titulares. Y que es una etapa que han atravesado hasta los mejores. En 2003, Fernando Alonso regresó a la F1 y fue 6º en el Campeonato de Pilotos; en 2004, 4º. Y en 2005 y 2006, campeón mundial. Colapinto empezó su carrera en Fórmula 1 como el de Asturias; ¿podrá terminarla del mismo modo?

Briatore alguna vez quiso a Alonso y hoy busca a Colapinto. (Foto: archivo)

