Si Colapinto se queda en Williams, ¿qué hace un piloto de reserva de Fórmula 1?

La ilusión argentina se reavivó porque Checo Pérez confirmó que no seguirá en Red Bull el año próximo. Sin embargo, las chances de que Franco Colapinto continúe en la Fórmula 1 en 2025 siguen siendo escasas, ya que Liam Lawson es el máximo candidato para reemplazar al mexicano e Isack Hadjar ocuparía el lugar de Lawson en Racing Bulls. En caso de que ni RB ni Alpine (no está del todo descarado) resulten sus destinos, el argentino se quedará en Williams como piloto de reserva. Un rol poco conocido pero que tiene la obligación, por reglamento, de hacer al menos una aparición en la temporada en Fórmula 1. Cuál es la rutina de un tercer piloto, cuándo puede correr… y cuándo no.

Los pilotos de reserva de las diez escuderías de la Fórmula 1 funcionan, es cierto, como una suerte de “suplentes” en caso de que los dos titulares sufran una lesión o enfermedad. Pero su rol se extiende bastante más. Durante la temporada, trabajan mucho en la fábrica de sus equipos y son los encargados de realizar todo tipo de pruebas en el simulador. Es decir, si los ingenieros desarrollan cambios en el auto o proponen nuevas iniciativas, son los pilotos de reserva los que los examinan y recopilan los datos pertinentes.

Todo parece indicar que James Vowles y Colapinto seguirán juntos en 2025. (Foto: archivo)

Además, claro está, deben estar física y mentalmente óptimos como para sustituir a los titulares en caso de emergencia. Por eso, deben estar familiarizados con los protocolos y, por ejemplo, “rinden un examen” en el que deben demostrar ser capaces de salir del auto con el volante en menos de diez segundos. El piloto de reserva también puede competir en otras categorías del automovilismo, como en la Fórmula 2, en la que Colapinto ya corrió gran parte del 2024. A su vez, durante los fines de semana en los que hay Grandes Premios, acompañan al equipo y a veces hasta pueden llegar a tener un rol protagónico.

Los jueves, el día previo a que comience la actividad y que está destinado a compromisos publicitarios y reuniones internas, los pilotos de reserva se unen a los titulares para conversar con los ingenieros sobre lo aprendido del circuito respecto del año anterior, o para oír novedades sobre el auto, consejos en función de la pista, etc. En fin, forman parte de las reuniones de la escudería y absorben toda la información que pueda servirles en caso de que deban, de urgencia, reemplazar a un titular. Si no les llega la oportunidad, de igual modo se quedan con su equipo a lo largo de todo el fin de semana. Y pueden dar su opinión (“única”, al unir lo que observan con su propia experiencia arriba del auto) si notan algo que amerite cambiar la estrategia o realizar una parada, por ejemplo.

Jack Doohan fue piloto de reserva de Alpine en 2024 y estará en Fórmula 1 en 2025. (Foto: archivo)

¿Están obligados a correr? Qué dice el reglamento

Los pilotos de reserva pueden reemplazar a los dos designados por los equipos siempre y cuando la lesión, accidente, enfermedad, etc. se dé antes de la clasificación. Dice el reglamento de la FIA que si luego de la Qualy un piloto sufre algo que lo margina de la carrera el domingo, el equipo deberá presentar un solo auto y no podrá incluir a su piloto de reserva. Por otro lado, el reglamento marca algo que podría ser una buena noticia para Colapinto en caso de que Williams fuera su destino: todos los pilotos de reserva están obligados a utilizar el auto de Fórmula 1 en al menos una de las prácticas libres de la temporada, en cualquier Gran Premio, para asentar la superlicencia que los habilita como pilotos de F1.

El caso Nyck de Vries en Williams

Los pilotos de reserva, si los acompaña la fortuna, pueden tener su momento de gloria en la Fórmula 1. El caso más resonante en el último tiempo fue el del piloto neerlandés Nyck de Vries. El que era reserva de Williams debió saltar a la pista por una apendicitis que sufrió el pobre de Alex Albon y selló una enorme performance. Llegó el sábado hasta la Q2 y el día de la carrera terminó en el noveno puesto. No era un joven piloto de reserva, sino un experimentado de 27 años, y cosechó dos valiosos puntos (de los 8 que ganó el equipo en todo la temporada) para Williams en su única aparición del año, aunque las expectativas eran mucho más bajas. En aquel Gran Premio de Monza 2022 fue elegido “Piloto del Día” por los fanáticos, por sobre Max Verstappen (1º), Charles Leclerc (2º) y otros. Y aquella actuación le valió un lugar como titular en la parrilla del año siguiente. Es decir que, si Colapinto se queda como tercer piloto de Williams, no es un hecho que será intrascendente. Ya sorprendió una vez, ¿por qué no hacerlo dos?

