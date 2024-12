La decisión del DT del Manchester United con Garnacho tras "borrarlo" del clásico con el City

Alejandro Garnacho, pieza fundamental en el esquema de Rúben Amorim, es una de las grandes figuras del Manchester United. Sin embargo, el pasado domingo el delantero argentino fue "borrado" ¡por WhatsApp! del clásico que los Diablos Rojos le ganaron al City por 2-1 sobre la hora. “Presto atención a todo, a la forma en que comen, a la forma en que se visten para ir a un partido. A todo. Hago mi evaluación y luego decido. Hay una comunicación después del último entrenamiento", sentenció el técnico del Manchester United.

Además, el entrenador portugués lo sometió a un interrogatorio en medio de un escándalo interno, ya que el Manchester United abrió una investigación sobre las filtraciones que se vienen dando en las últimas semanas con respecto al equipo y el Bichito fue uno de los acusados de brindar información junto a Amad Diallo. “Conozco esa historia, creo que es imposible arreglarla, hay mucha gente en el club, los jugadores hablan con agentes, no es algo bueno”, declaró Amorim en conferencia de prensa.

Garnacho volverá a la lista de convocados (Foto: Archivo)

Sin embargo, tras declaraciones cruzadas, el argentino volvió a ser convocado para el choque ante el Tottenham Hotspur por los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa. "Garnacho lo está haciendo muy bien, ha entrenado muy bien. Parece que está un poco molesto conmigo y eso es perfecto. Me sentí muy, muy feliz porque yo haría lo mismo. Está listo para este partido", contó el exentrenador del Sporting de Lisboa previo al duelo contra los Spurs.

Así, Garnacho vuelve a ser llamado por el técnico portugués. En cambio, quien no figura en la convocatoria es Rashford. Según lo reportado por el Manchester Evening News, el atacante inglés no será tenido en cuenta debido a sus recientes comentarios, donde manifestó estar dispuesto a abandonar el club. "Para mí, personalmente, creo que estoy listo para un nuevo desafío y los próximos pasos. Cuando me vaya, no habrá resentimientos, no habrá ningún comentario negativo de mi parte sobre el Manchester United. Así soy como persona. Si sé que una situación ya es mala, no voy a empeorarla. He visto cómo otros jugadores se han ido en el pasado y no quiero ser esa persona", sentenció el jugador inglés.

Por otra parte, el pasado martes, Garnacho demostró porque es uno de los mejores jugadores del Manchester United al ganar el premio Puskás, trofeo que la FIFA otorga al mejor tanto del año, tras su golazo de chilena contra el Everton por la Premier League. Tras quedarse con el galardón, el Bichito le dejó un mensaje a todos los fans de los Diablos Rojos: "Gracias a todos los fans del Manchester United. Siempre me dieron su apoyo y estoy muy agradecido. Seguiré defendiendo esta camiseta como todos los partidos", sentenció el jugador de la Selección argentina de forma escueta.