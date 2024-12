La impactante chilena con la que Garnacho ganó el premio Puskás al mejor gol del año

Una de cal y una de arena. Tras ser "borrado" ¡por WhatsApp! del clásico ante el Manchester City, Alejandro Garnacho fue galardonado en los Premios The Best. El Bichito, pieza fundamental en el esquema de Rubén Amorim, es una de las grandes figuras del Manchester United, y esta tarde lo demostró al ganar el premio Puskás, trofeo que la FIFA otorga al mejor tanto del año, tras su golazo de chilena contra el Everton por la Premier League.

El argentino hizo enmudecer el estadio Goodison Park de los Toffees con la impresionante pirueta que abrió el marcador para los Diablos Rojos en este encuentro por el certamen inglés. Diogo Dalot mando un centro un poco pasado, pero el argentino saltó y ejecutó una chilena imparable para Jordan Pickford.

El golazo de Garnacho ante el Everton que le permitió ganar el premio Puskás

El premio Puskás es uno de los galardones más destacados que entrega la FIFA y premia la excelencia y creatividad en los goles. Alejandro Garnacho se suma a la lista de argentinos que ya han recibido este prestigioso reconocimiento, como lo hizo en su momento Erik Lamela en 2021 tras su golazo de rabona ante el Arsenal cuándo jugaba en el Tottenham.

Tras ganar el premio Puskás, Garnacho le dejó un mensaje a todos los hinchas del Manchester United: "Gracias a todos los fans del Manchester United. Siempre me dieron su apoyo y estoy muy agradecido. Seguiré defendiendo esta camiseta como todos los partidos", sentenció el jugador de la Selección argentina de forma escueta.

El argentino contó lo que se le pasó por la cabeza tras su golazo ante el Everton, que le permitió conseguir el premio Puskás: “Cuando Diogo (Dalot) puso el centro, vi que quedaba un poco atrás y no podía rematar de cabeza. Mientras el balón venía, pensé que era el momento de intentarlo, ya que lo había practicado en los entrenamientos. Me dije: ‘Inténtalo y a ver qué pasa’. Y lo que pasó fue que marqué un gol perfecto. Después de anotar, mis compañeros no podían creerlo, y mis familiares y amigos me felicitaron. Fue increíble”, sentenció Garnacho en una entrevista con la FIFA.