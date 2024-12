La autocrítica de Garnacho sobre sus primeros pasos en la Selección argentina: “Debo mejorar mi…”

Alejandro Garnacho vive un gran presente en el Manchester United. El Bichito, pieza fundamental en el esquema de Rubén Amorim, es una de las grandes figuras de los Diablos Rojos, que no atraviesan su mejor momento en la Premier League (van 13°) y vienen de caer sorpresivamente ante el Nottingham Forest en Old Trafford. Sin embargo, el flojo presente de su equipo no impidió que el delantero se destacara, incluso marcando un golazo de chilena contra el Everton por el que está nominado al premio Puskás, galardón que la FIFA otorga al mejor tanto del año en los premios The Best.

Además, Garnacho es una de las jóvenes promesas de la Selección argentina de Lionel Scaloni. Y en una entrevista con el canal de la FIFA, el extremo del Manchester United habló sobre su futuro en la Albiceleste, lo que debe mejorar para tener más minutos, la posibilidad de disputar el Mundial 2026 y lo que significa jugar con Lionel Messi en la Selección: “Para mí, jugar con Argentina y con Messi es un sueño. Debo seguir trabajando y mejorando mi juego. Aunque formé parte del equipo en la Copa América, no tuve mucha participación. Sin embargo, compartir vestuario con esos jugadores y alzar la copa fue increíble. Con un poco de suerte, podré disputar el Mundial y quién sabe si podemos ganarlo".

Garnacho y su sueño de jugar con Messi. (Foto: Archivo)

Por ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni no están clasificados a la cita mundial que se disputará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la Albiceleste lidera cómodamente las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos y podría asegurar su clasificación en la próxima doble fecha FIFA, en marzo de 2024, cuando visite a Uruguay y reciba a Brasil.

En cuanto al presente de Garnacho con el Manchester United, el jugador destacó: “Siempre intento mejorar. Desde que subí al primer equipo hace dos años he mejorado en todos los aspectos: he madurado mi juego, he marcado goles y, como equipo, hemos ganado títulos. Aunque creo que estoy rindiendo a buen nivel, seguiré trabajando para hacerlo mejor y ganar todos los títulos posibles".

Por último, el argentino contó lo que se le pasó por la cabeza tras su golazo ante el Everton, que le permitió competir por el premio Puskás: “Cuando Diogo (Dalot) puso el centro, vi que quedaba un poco atrás y no podía rematar de cabeza. Mientras el balón venía, pensé que era el momento de intentarlo, ya que lo había practicado en los entrenamientos. Me dije: ‘Inténtalo y a ver qué pasa’. Y lo que pasó fue que marqué un gol perfecto. Después de anotar, mis compañeros no podían creerlo, y mis familiares y amigos me felicitaron. Fue increíble”.