Gallardo llamó al mánager de una figura del fútbol argentino para llevarlo a River

River busca agrandar y potenciar su plantel de cara a un 2025 en el que tendrá al menos cinco competencias y uno de los nombres que se oyen es el de uno de los mejores defensores del fútbol argentino: Valentín Gómez, flamante campeón con Vélez de la Liga Profesional, que podría llegar al millonario en este mercado de pases.

Es sabido el gusto de la dirigencia de River y del DT de Marcelo Gallardo por el defensor de 21 años, y de hecho estuvo cerca de cruzar a Núñez a mitad de año. Ahora, según informó Germán García Corva, el club inició conversaciones formales con el entorno del jugador con el objetivo de concretar su traspaso.

Gómez fue una de las figuras del Vélez campeón. (Foto: archivo)

Marcelo Gallardo se contactó con Hernán Reguera, mánager del jugador, para manifestarle su deseo de que Gómez se uniera al plantel riverplatense en esta pretemporada. Resta que el entorno del defensor hable con su club actual, Vélez, y cabe aclarar que a los de Liniers ya les han llegado otras dos ofertas del exterior para fichar a su joven estrella.

Valentín Gómez ya había estado en el radar de River en el último mercado de pases, y cerca habían estado los de Núñez de llevarlo a préstamo, pero la revisión médica que el defensor se hizo en Italia (iba a ser jugador del Palermo y de ahí llegaría cedido a River) arrojó una lesión en su rodilla y por eso su pase se cayó.

El palazo para River

Sobre aquel entonces, hace solo unos días, habló Gómez. Y no ocultó su malestar por los manejos del mundo River. Declaró, sin escrúpulos: “Estuve leyendo que yo tenía una buena relación con River, pero eso no es así. Somos personas y, cuando se cayó el pase, el único que me llamó fue mi papá, de River nadie fue capaz de llamarme (...) No está bueno que ocurran esas cosas”. ¿Habrá reconciliación?

