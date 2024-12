El palazo de Valentín Gómez a la dirigencia de River: "Nadie fue capaz de llamarme"

Valentín Gómez es en este momento uno de los jugadores estrella del fútbol argentino, porque es el central y referente, pese a sus cortos 21 años, del equipo campeón, Vélez, y porque su proyección es difícil de intuir. En la euforia del título, sin embargo, el zurdo se acordó de la operación fallida que lo alejó de River y habló sin pelos en la lengua.

A mediados del 2024, Gómez estuvo muy cerca de ser comprado por el City Group y cedido al Palermo. Del equipo italiano, la idea era que fuera a River a préstamo. Pero los estudios médicos que se hizo al llegar a Italia arrojaron una lesión crónica en su rodilla que hizo caer toda la operación.

Escuchá la crítica de Gómez

Fue evidentemente un duro momento en la carrera del chico de 21 años, que debió regresar a entrenarse con Vélez y poner, al menos en suspenso, su sueño de emigrar. Esta tarde, estuvo en el programa de ESPN F90 y recordó aquella difícil circunstancia. Y le envió un dardo a la dirigencia de River por sus manejos.

“Estuve leyendo que yo tenía una buena relación con River, pero eso no es así. Somos personas y, cuando se cayó el pase, el único que me llamó fue mi papá, de River nadie fue capaz de llamarme (...) No está bueno que ocurran esas cosas”, declaró Gómez. Su frase se da en un contexto en el que, se rumoreaba, River planeaba regresar a la carga por el defensor.

Por otro lado y como contracara, fue muy elogioso con Vélez, que lo recibió otra vez de brazos abiertos. “En Vélez podrían haberse enojado tipo “este se quiso ir y ahora vuelve”, pero fue todo lo contrario, todos me hicieron sentir increíble, como en mi casa: los hinchas, mis compañeros, Ricky Álvarez, los dirigentes… Gustavo (Quinteros) me dijo “entrenate que el fin de semana jugás”. Me dieron la posibilidad de volver a dar el máximo y de ser campeón con Vélez”, agradeció.