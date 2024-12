Atentos, Boca y River: comenzó la venta de entradas para el Mundial de Clubes 2025

La FIFA dio inicio este jueves la venta de entradas para el Mundial de Clubes 2025, donde los precios parten desde los 36 dólares, sin incluir impuestos ni intereses.

La venta estará habilitada a las 17 para los hinchas de River Plate y a las 19 para los de Boca Juniors, a través de la página oficial de la FIFA. Los boletos estarán disponibles hasta el 21 de enero o hasta agotar stock.

The first phase of ticket sales for the #FIFACWC has begun! uD83DuDEA8



uD83CuDF9F?uD83DuDC47 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 19, 2024

Los precios de las entradas varían según el equipo y el sector elegido y en el caso de River, los valores van desde 54 dólares para el partido contra Urawa Red Diamonds hasta 134 dólares para el enfrentamiento con el Inter de Milán.

Para los hinchas de Boca, los precios comienzan en 36 dólares para el partido contra Auckland City y llegan a 161 dólares en el duelo frente al Bayern Múnich.

La primera etapa de venta permitirá a los hinchas comprar entradas individuales para los 48 partidos de la fase de grupos. Los boletos más económicos comienzan en 30 dólares (sin incluir impuestos y tasas) dentro de la categoría 4, aunque los precios variarán en función del encuentro.

Para facilitar el acceso, la FIFA organizó un cronograma escalonado para la compra de entradas generales: Grupos A y B a las 12hs de la Argentina; grupos C y D a las 17hs; E y F a las 19hs; G y H a las 15hs.

Además, las entradas condicionales para playoffs, disponibles a partir del 16 de enero, tienen valores que oscilan entre 76 dólares para octavos de final y 2230 dólares para la final y estas coincidirán con el lanzamiento oficial de la Gira del Trofeo del Mundial de Clubes. La FIFA recomienda visitar exclusivamente FIFA.com/tickets para obtener información y evitar fraudes.

Un aspecto importante para los hinchas de River y Boca es que, si su equipo queda eliminado, el valor de las entradas condicionales adquiridas será reembolsado automáticamente. Cada persona podrá comprar hasta 6 boletos y será necesario registrarse previamente en la página oficial de la FIFA para realizar la compra.

Fuente: NA

El paso a paso para los hinchas de River, con prioridad para socios

uD83CuDFDF? Mundial de Clubes 2025 | Venta de entradas en el sector exclusivo para hinchas de River



uD83DuDCC6 Desde este jueves 19 de diciembre a las 12, los socios del Club tendrán prioridad para adquirir las entradas de este sector en el sitio web de la FIFA, previa obtención de un código en… pic.twitter.com/J071pa3heK — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2024

De cara al Mundial de Clubes 2025, la FIFA ha dispuesto que cada club cuente con un sector exclusivo para su hinchada en los estadios donde juegue. En el caso de River, serán sus socios quienes tendrán la prioridad para la compra de entradas en este espacio.

Para acceder a ellas, los socios deberán obtener previamente un código en River ID, el cual será válido para adquirir las entradas en la web oficial de tickets de la FIFA a partir de este jueves 19 de diciembre a las 12 (hora argentina). Cada socio deberá obtener un código por cada uno de los partidos para los que desee adquirir una entrada.

En caso de existir un remanente, las entradas de este sector también estarán disponibles para miembros de Somos River desde el lunes 23 de diciembre y para hinchas en general desde el viernes 27 de diciembre.

Las entradas en este sector exclusivo del estadio estarán disponibles para los tres partidos de la fase de grupos y también para los que River podría disputar en la fase de playoffs (octavos de final, cuartos de final, semifinal y final). Estas últimas serán entradas condicionales, válidas únicamente si River avanza a esas instancias. En caso de no clasificar a alguna de estas fases, el importe será reembolsado por la FIFA una vez concluida la competencia.

ENTRADAS PARA FASE DE GRUPOS

Se podrán adquirir entradas para cada uno de los partidos que River dispute en el Grupo E del Mundial de Clubes.

- River vs. Urawa Red Diamonds, 17 de junio a las 12 (hora local), Estadio Lumen Field de Seattle.

- River vs. Monterrey, 21 de junio a las 18 (hora local), Estadio Rose Bowl de Los Ángeles.

- River vs. Inter, 25 de junio a las 18 (hora local), Estadio Lumen Field.



ENTRADAS CONDICIONALES PARA PLAYOFFS

Se podrán adquirir entradas para los posibles partidos que River dispute en los octavos de final, cuartos de final, semifinal y final del Mundial de Clubes, las cuales solo serán válidas en el caso de que River acceda a dichas instancias del torneo.



En el caso de que River no dispute alguno de esos partidos, los tickets quedarán sin efecto y la FIFA devolverá el dinero correspondiente a cada hincha una vez finalizado el Mundial de Clubes.

UBICACIONES Y PRECIOS

Las ubicaciones disponibles para socios de River corresponderán a las cabeceras altas y bajas de cada estadio y tendrán los siguientes precios establecidos por la FIFA:

FORMA DE COMPRA, FECHAS Y HORARIOS

- SOCIOS: Los códigos se podrán obtener en River ID y ser utilizados en la página de la FIFA desde este jueves 19 de diciembre a las 12 hs. hasta el martes 21 de enero o hasta agotar stock disponible.

- SOMOS RIVER: en caso de haber remanente, podrán obtener los códigos en River ID y utilizarlos en la página de la FIFA desde el lunes 23 de diciembre.

- NO SOCIOS: en caso de haber remanente, podrán obtener los códigos en River ID y utilizarlos en la página de la FIFA desde el viernes 27 de diciembre.

IMPORTANTE

1. Cada socio deberá obtener un código en River ID por cada partido para el que quiera sacar entrada en la página oficial de venta de la FIFA.

2. La página de FIFA permite utilizar múltiples códigos en una misma operación.

3. Estas entradas estarán disponibles para todos los encuentros de River en el Mundial de Clubes, tanto los de la fase de grupos como los partidos condicionales de playoffs.

4. La obtención de un código no garantiza la asignación de entradas. Se solicita no pedir códigos que no vayan a ser utilizados para adquirir entradas en la página de la FIFA.

5. Además de esta venta para el sector exclusivo para la hinchada de River, el mismo jueves 19 de diciembre, pero desde las 19 (hora argentina), la FIFA pondrá a la venta entradas para el público en general en los sectores comunes del estadio para todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

El paso a paso para los hinchas de Boca

Paso 1: Portal de venta de entradas

• Ingresá al sitio de la FIFA para comprar entradas al Mundial de Clubes 2025.

Paso 2: Cuenta FIFA

• Hacé clic en “Registrate” y creá tu cuenta.

• Completá el formulario con tus datos y seleccioná al Club Atlético Boca Juniors.

*El proceso de validación de datos de la FIFA puede demorar unos minutos.

Paso 3: Compra de entradas

Serás redireccionado al sitio donde verás el listado de los eventos.

• Seleccioná el partido al que deseas asistir para ver las entradas disponibles para comprar.

• Elegí la cantidad de entradas y sumalas al carrito (hasta 6 por partido).

• Finalizá la compra haciendo clic en “Comprar ahora”.

Paso 4: Compra de entradas

• Aceptá los documentos legales de la FIFA haciendo clic y realizá el pago.

• Finalizado el proceso de pago, recibirás un correo electrónico con la confirmación de su compra.

Te reiteramos la importancia de adquirir sus entradas dentro de los plazos establecidos.