La insólita revelación de Romagnoli que alimenta aún más la crisis de San Lorenzo: "Todavía no..."

San Lorenzo cerró 2024 de la peor manera posible al culminar 24° de 28 en la Liga. En un día que había comenzado cruzado por la asamblea suspendida en la que se iba a votar el balance, la jornada ni siquiera pudo tener un final feliz desde el lado deportivo. En la última fecha del campeonato, como local y ante Tigre, uno de los conjuntos más flojos de la temporada, tuvo un muy mal rendimiento y terminó cayendo ante su gente por 1-0.

Los hinchas, que ya durante el encuentro e incluso la previa se habían mostrado muy molestos con cánticos en contra de la dirigencia y los jugadores, despidieron al equipo con chiflidos y al grito de "que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Sin embargo, el público no manifestó su enojo únicamente en las tribunas y trasladó toda su furia y frustración también a las calles y las instalaciones del club, protagonizando lamentables incidentes.

Romagnoli sentenció que aún no se fue de San Lorenzo

Uno de los que vivió esta situación fue Leandro Romagnoli, exentrenador del Ciclón y máximo ídolo del club, quien habló en diálogo con TyC Sports y dejó en claro que aún sigue vinculado con el club de sus amores tras renunciar a su cargo como entrenador: "Todavía no rescindí el contrato con San Lorenzo. Hay un buen diálogo con los dirigentes, ya que los conozco hace muchísimo tiempo y no va a haber ningún tipo de problema. Lo que más triste me pone es la situación del club. San Lorenzo es un equipo grande y ojalá que el año que viene se puedan solucionar los problemas", sentenció el Pipi.

En su paso por San Lorenzo, Romagnoli estuvo 26 partidos al frente del equipo entre Copa Libertadores -alcanzó los octavos de final cayendo ante el Atlético Mineiro dejando una gran impresión- Copa Argentina y Liga Profesional, en donde cosechó siete triunfos, nueve empates y 10 caídas. Así, de los 78 puntos posibles, el equipo obtuvo 30 con un 38,46 % de efectividad.

Por otra parte, en las últimas horas, el club lanzó un comunicado en el cual anunció las modificaciones que tendrán lugar a nivel institucional en San Lorenzo: "Por iniciativa del presidente Marcelo Moretti, hoy se decidió la conformación de un nuevo Departamento de Fútbol, que será encabezado por el vicepresidente primero de la institución, Néstor Navarro. Por otra parte, también Navarro pasará a liderar un equipo que trabajará en una fuerte reestructuración económica y financiera de San Lorenzo. Ambas medidas, resultantes de un análisis profundo y de una fuerte autocrítica del bloque oficialista, apuntarán a mejorar la situación económica, financiera y deportiva. Todo será expuesto en la próxima reunión de Comisión Directiva, en la cual también se anunciará la distribución de cargos ejecutivos, tal como lo indica el Estatuto Social del Club".