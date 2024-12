Garnacho es el segundo argentino en ganar el Puskás: ¿quién es el otro?

FIFA llevó adelante una nueva edición de los premios The Best y la alegría argentina no fue poca, porque Emiliano “Dibu” Martínez fue reconocido como el Mejor Arquero del Año (y parte del 11 ideal de la temporada) y Alejandro Garnacho se llevó el premio al Mejor Gol del Año. ¿Lo curioso? No es el primer argentino en conseguirlo.

El futbolista de 20 años del Manchester United se llevó el galardón a raíz de un golazo de chilena que hizo el 26 de noviembre del 2023, en un encuentro ante el Everton por la Premier League que finalizó 3-0. Iban dos minutos de partido y el argentino nacido en España elaboró una pirueta que se metió en el ángulo del arquero Jordan Pickford.

Mirá el golazo de Garnacho

Así, Garnacho se sumó al Dibu Martínez como los argentinos que se llevaron premios en la gala de la FIFA, en Doha, Qatar. Del otro lado quedaron Lionel Messi, que finalizó 6º en la votación al Mejor Jugador del Año (ganó Vinícius Jr.), y Lionel Scaloni, que perdió ante Carlo Ancelotti el premio al Mejor Entrenador del Año.

El reconocimiento a Garnacho les hizo a algunos argentinos recordar otro gol espectacular de un compatriota que fue merecedor el Puskás. Se trata de uno que hizo Eric Lamela, en 2021, cuando era jugador del Tottenham Hotspur (hoy en AEK Atenas), en un clásico londinense ante el Arsenal.

En aquella ocasión, Coco recibió una descarga de Lucas Moura que le quedó para la pierna inhábil, la diestra, y realizó una rabona dentro del área que no pudieron interceptar ni Thomas Partey ni David Luiz y se metió en la parte inferior izquierda del arco del Arsenal. Por la dificultad y la trascendencia, el suyo fue elegido el Mejor Gol del 2021 por la FIFA.

El gol de Lamela que le valió el Puskás