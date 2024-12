La llamativa frase de Gustavo Costas sobre su futuro en Racing tras vencer a River: “No se si me voy a…”

Gustavo Costas finalizó el 2024 con una victoria clave para Racing, que venció por 1-0 a River en Avellaneda y puso en duda la participación del Millonario en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El técnico de la Academia destacó el esfuerzo del plantel durante el partido y celebró el cierre de un año marcado por el éxito en la Copa Sudamericana. "Este grupo se merecía terminar el año así. Dejaron todo en la cancha", expresó Costas con evidente satisfacción.

En conferencia de prensa, Costas fue cauteloso respecto a su continuidad en Racing, un tema que divide opiniones en el club. Aunque tanto el oficialismo como la oposición quieren que siga en el cargo, el entrenador dejó abierta la posibilidad de no seguir: "No puedo analizar nada porque no sé si me voy a quedar o no me voy a quedar… Hasta el 31 seguro me quedo, ja". Esta declaración, aunque en tono de broma, alimentó las especulaciones sobre su futuro en la institución, que este domingo celebrará las elecciones de renovación de autoridades.

#LigaProfesional | Gustavo Costas, DT de Racing, habló luego del 1-0 vs. River: "Todavía no podemos planificar el año que viene. No sé si me voy a quedar".

El técnico no solo celebró los logros del equipo, sino que también hizo un balance crítico. Admitió errores en ciertos partidos, pero destacó la solidez defensiva a lo largo del año. "Perdimos partidos boludos, sí. Pero la defensa anduvo espectacular en líneas generales", analizó Costas. Además, recordó con orgullo su compromiso inicial: "Ni bien llegué acá dije que el sueño era la Sudamericana y lo cumplimos".

El futuro de Costas está atado a las elecciones en Racing, ya que el próximo presidente será quien decida los pasos a seguir. Los dos candidatos principales han manifestado interés en renovarle al técnico, pero hasta el momento no hay certezas sobre su continuidad. De mantenerse en el cargo, Costas tendría que planificar la pretemporada, el mercado de pases y los objetivos del 2025 junto a la nueva dirigencia.

Más allá de las decisiones institucionales, Costas se ganó el apoyo incondicional de los hinchas de Racing. Su éxito en la Sudamericana y la conexión con el equipo dejaron una huella positiva en la memoria colectiva. Para los seguidores, su permanencia sería clave en un 2025 que se perfila como otro año de desafíos importantes.