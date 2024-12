Brazenas, el juez del polémico Vélez-Huracán de 2009, reveló de qué equipo es hincha: "Sólo me importa que gane..."

Gabriel Brazenas es recordado por su actuación en la polémica definición del Clausura 2009 entre Vélez y Huracán. En aquel partido, que terminó coronando a El Fortín, sus decisiones no estuvieron exentas de controversia. Entre ellas, se destacan un gol anulado a Huracán por un offside inexistente y un choque entre Joaquín Larrivey y el arquero Monzón, jugada que derivó en el gol de Maxi Moralez que le dio el título a Vélez. A pesar de los reclamos de Ángel Cappa y el Globo, Brazenas defendió su actuación en una reciente entrevista en Dale al Medio, por TyC Sports, en la que aseguró que con el VAR hubiese tomado las mismas decisiones que tomó aquella tarde.

A 15 años de aquella definición, el ex árbitro dejó en claro que ya no tiene ningún tipo de preferencia por los equipos involucrados en ese encuentro. Brazenas confesó que su simpatía ahora está con Boca, dejando de lado cualquier otro vínculo con Vélez o Huracán. Afirmó que, si bien tiene claro que él, como árbitro, tenía que ser neutral, ahora puede permitirse expresar su apoyo al Xeneize.

#Fútbol | Gabriel Brazenas dialogó con Diario Olé sobre la definición de la Liga Profesional: "Yo soy hincha de Boca y quiero que gane Boca. ¿Qué me importa si gana Huracán, Vélez o Talleres? No me importa".#FoxSportsArgentina #Brazenas #Vélez #Huracán #Boca pic.twitter.com/BYoRZmHYdU — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 14, 2024

“Hoy soy hincha de Boca y quiero que gane Boca, después qué me importa si gana Huracán, Vélez o Talleres. No me importa. Dejé de tener esa función. Uno sabe quiénes eran los protagonistas. El referí está solo”, manifestó para dejar claro que no le interesaba que el Globo pudiese tener su ansiada revancha y que el único equipo por el que hincha es el Xeneize.

El próximo partido entre Vélez y Huracán, que se jugará este domingo en Liniers, se presenta como una final para ambos, con el campeonato de la Liga Profesional en juego. En paralelo, Talleres también tiene chances de ser campeón, por lo que este enfrentamiento adquiere una relevancia especial. Brazenas, quien hoy disfruta de un perfil más bajo, aclaró que no le importa qué equipo gane, siempre que Boca logre su objetivo.

Sin embargo, la polémica no solo gira alrededor de las declaraciones de Brazenas, sino también de las decisiones que él tomó en 2009. Si bien muchos sostienen que el árbitro favoreció a Vélez en esa final, su postura frente al VAR es una muestra de que no tiene intenciones de cambiar su versión de los hechos. A pesar de las críticas, el ex árbitro sigue defendiendo su imparcialidad.