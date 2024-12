Qué dijo Diego Martínez, DT de Cerro Porteño, sobre la chance de enfrentar a Boca en el Repechaje de la Libertadores: "Es más difícil que..."

Luego de su paso por Boca, Diego Martínez fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño, en lo que será su primera experiencia fuera de Argentina (dirigió Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland, Estudiantes de Careos, Godoy Cruz, Tigre, Huracán y Boca). El Gigoló renunció a la dirección técnica de Boca el pasado 28 de septiembre, tras la temprana eliminación en octavos de Sudamericana y la seguidilla de derrotas ante Racing, River y Belgrano. En su paso por el Xeneize, Martínez dirigió un total de 45 partidos con un balance de 20 victorias, 15 empates y 10 caídas. Sin embargo, no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Con el conjunto azulgrana tendrá como objetivo cortar con una racha de 3 años (6 campeonatos) sin consagrarse campeón de la Primera División: el último título fue en el Clausura 2021. Además buscará clasificar a la próxima Copa Libertadores, donde podría enfrentarse al Xeneize, que depende de que Vélez o Talleres se consagren campeones de la Liga Profesional para disputar el máximo torneo continental.

Diego Martínez se refirió a la posibilidad de enfrentarse a Boca en la próxima Libertadores (Foto: Archivo)

Ante la posibilidad de cruzarse con su ex equipo en la Copa, Martínez dialogó en el programa Puede pasar, de Dsports Radio, y sentenció: "Que tenga que ser lo que Dios y el destino quieran que sea. Obviamente enfrentarse con Boca, por jerarquía de futbolistas y lo que significa, es más difícil que enfrentarse a otros, pero intentaremos hacerlo con profesionalismo y con nuestras armas para poder seguir adelante".

Por otra parte, el Gigoló habló de lo que sintió al dirigir Boca y su relación con Riquelme, presidente del Xeneize. "Boca fue lo máximo que busqué y deseé como entrenador para terminar en esta etapa de mi carrera mi proceso en el fútbol argentino. Hicimos un recorrido por todas las categorías de ascenso y terminar en Boca, más allá de cuestiones personales y emocionales, era lo que yo quería".

"La relación fue cotidiana, estuvo correcta, estuvo bien. Siempre me gusta construir colectivamente y no de manera individual, más en un deporte de equipo y en una institución como Boca. Pero el contacto diario estuvo, me llevo mucho aprendizaje por escuchar y trabajar con gente de fútbol. Hay cosas que estuvieron como uno cree y otras que quizás no, pero de todo uno aprende", agregó.

Por último, Martínez se refirió a la posibilidad de volver al cuadro de la Ribera en un futuro: "Lógicamente que tenemos ganas de volver a Boca. Es algo que deseo y que nos gustaría que vuelva a pasar. Lo distinto de Boca es la repercusión, la magnitud que tiene, lo que se vive y se transmite en la calle. De todo el proceso, los momentos en que más disfruté fue jugar en la Bombonera, vernos ahí adentro cuando mirábamos a los costados en cada comienzo de partido. La gente de Boca nos valora la dedicación, el esfuerzo y las intenciones que tuvimos para que el equipo juegue de una manera y gane el fin de semana. Pasar por Boca y no poder haber dado una vuelta olímpica no está bueno y es feo, pero es lindo el reconocimiento por el laburo".