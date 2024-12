¡Escándalo en Estudiantes! La fuerte carta de la Brujita Verón contra miembros de la CD: “Operan contra mí”

Juan Sebastián Verón se ha visto envuelto en muchas controversias en el último tiempo, sobre todo en lo que respecta a la disputa entre el Gobierno Nacional y la AFA por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Justamente, recientemente llegó a un acuerdo con el magnate norteamericano Foster Gillett para que haga una inversión de más de 100 millones de dólares en Estudiantes de La Plata y establecer un vínculo con la institución por unos 30 años, aunque el mismo deberá ser votado por los socios.

Si bien el presidente del Pincha se encargó de aclarar en reiteradas ocasiones que no quería instalar una SAD en el club, no se han podido evitar las comparaciones, versiones cruzadas y acusaciones de distintos sectores. En ese sentido, la Brujita apuntó contra integrantes de su propia Comisión Directiva, a quienes acusó de "operar" en su contra en un largo comunicado que publicó este jueves en su cuenta de Instagram.

El duro posteo de Verón en Instagram. (Foto: captura @juansebastian.veron)

"Hace 10 años que estoy en la dirigencia del club con altos y bajos, errores y algún acierto, pero siempre pensando en el bien del club. Siempre de distintos sectores buscaron cuál era mi negocio acá, qué se lleva Verón de Estudiantes, y nunca pudieron encontrarme nada. También me dijeron que era un nazi, mal arriado, carácter jodido; algunas cosas son verdad porque para llevar adelante un club se necesita de carácter y decisión", comienza a rezar la carta.

"Hoy me veo trabajando en un acuerdo importante para la vida del club, no para mí. Yo no me llevo nada de esto. (...) Trabajo para que sea lo mejor pensando no solo ahora, sino para los próximos 30 años, dejar un club enorme en todo sentido, deportivo, social y cultural. Foster nos viene a dar ese salto que necesitamos, estamos en la misma sintonía y sobre todo pensamos el mismo proyecto de club", agrega a continuación respecto de las negociaciones con el empresario estadounidense.

Tras esto, lanza una fuerte acusación: "Lamentablemente, hay personas cercanas que ven en esto la pérdida del status quo o privilegios, que están aparte operando en contra del acuerdo y también sobre mi persona. Es una lástima que no puedan ver el espíritu de esto y los beneficios que le van a traer a nuestra institución".

Y cierra la carta con un dardo final: "Siempre fui de frente y cuide al club, a mis compañeros de CD, a los empleados, hoy siento que no me cuidan y me faltan el respeto…", sentencia Verón.

