Tras la caída de Vélez, qué necesita Boca para ir al Repechaje y River a fase de grupos de la Libertadores

Tras la victoria frente a Vélez y el título de la Copa Argentina que conquistó Central Córdoba de Santiago del Estero, a Boca se le esfumó otra posibilidad de asegurarse un lugar en el Repechaje de la Copa Libertadores 2025. Por su parte, el triunfo del Ferroviario no permitió que River sacara su pasaje directo a la fase de grupos.

¿Y ahora? Mientras Boca cortará clavos hasta el domingo por la noche, esperando que Huracán no se consagre campeón de la Liga Profesional, el Millonario todavía sigue dependiendo de sí mismo y podría anticipar al sábado por la noche su clasificación directa a la fase de grupos. Para que ello suceda, el equipo del Muñeco Gallardo deberá derrotar a Racing en Avellaneda. De esa manera, se asegurará el tercer lugar en la Tabla Anual.

En el caso de que River no le gane a Racing en Avellaneda, los de la Banda necesitarán que Huracán no se consagre campeón ante Vélez en Liniers. Caso contrario, que el Globo derrote a Vélez y sea campeón (para que eso suceda Talleres no debe ganar su partido ante Newell's), el Millo quedará en Fase 2 de la Libertadores.

El letargo del sufrimiento por la chance de quedar afuera de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo y tener que jugar otra vez la Sudamericana como premio consuelo, seguirá presente en Boca hasta el domingo por la noche. Es decir, el partido del sábado por la tarde-noche frente a Independiente de Avellaneda en la Bombonera, para el Xeneize ya no tiene peso en esta historia porque desde que Vélez lo eliminó en la semifinal de la Copa Argentina, su clasificación a la Copa Libertadores pasó a depender de terceros.

El batacazo de Central Córdoba en la Copa Argentina también dejó sin posibilidades de Libertadores a Independiente, Huracán, Godoy Cruz y Unión, equipos que ya no pueden soñar con el Repechaje. Eso sí, se aseguraron un lugar en la Copa Sudamericana 2025.