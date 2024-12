Mazazo para Talleres a días de la definición del campeonato

Este domingo la Liga Profesional tendrá a un nuevo campeón. Vélez, Talleres y Huracán son los tres equipos que buscarán sumar un nuevo trofeo a la vitrina. El conjunto cordobés y el de Liniers están igualados en 48 puntos, pero el Fortín tiene muchísima mayor diferencia de gol (+20 a +9), mientras que el Globo se mantiene con 46 unidades y +12. Desde las 19:30, el conjunto de Liniers recibirá al Globo en el José Amalfitani, mientras que la T hará lo propio ante Newell's en el Mario Alberto Kempes.

Si bien los tres equipos cuentan con gran parte del habitual once titular a disposición, en Vélez no estará Emanuel Mammana, ya que en la derrota frente a Unión el defensor llegó a la quinta amarilla y se perderá el duelo frente al conjunto de Parque Patricios. Por su parte, Talleres recibió una pésima noticia en la previa a la definición del campeonato: el parte médico confirmó que Rubén Botta sufrió un desgarro en el aductor de su pierna izquierda y no estará en el partido ante la Lepra.

Rubén Botta se pierde la definición del campeonato (Foto: Archivo)

El exjugador de San Lorenzo, pieza fundamental en el esquema del Cacique Medina, salió en el entretiempo en el partido ante Gimnasia por una molestia que arrastraba desde hace varios partidos. A pesar de que pudo abandonar el terreno de juego sin problemas, al volante se lo vio con mucho dolor y tras realizarse los estudios médicos se confirmó la gravedad de la lesión. Tras la baja de Botta, Medina tendrá que decidir quién será el reemplazante del 10 de Talleres y todo parece indicar que Matías Esquivel será su reemplazante.

Por otra parte, la T tendrá que suplir la ausencia de Matías Galarza, quien llegó a la quinta amarilla y tampoco podrá estar ante Newell's. En su lugar ingresará Bruno Barticiotto, futbolista que convirtió el agónico gol ante Gimnasia y le permitió a Talleres alcanzar a Vélez en puntos y llegar a la última fecha con posibilidades de ser campeón.

Tras la victoria ante Gimnasia, el Cacique Medina expresó que el domingo va a ser más que una final y que todo el público de la T tendrá que estar presente en el Kempes: “No va a quedar un asiento libre en el Kempes, el domingo no será la excepción, quizá el partido más importante en mucho tiempo. Necesitamos el aliento en el antes y durante, para mantener la tranquilidad, tenemos 90 minutos para ganar. La gente va a acompañar, será el jugador número 12, como el partido pasado, lo dijimos y recalcamos, no siempre se pelean los campeonatos, y de esta forma. Viniendo de atrás y tratando de sobreponernos a un resultado negativo, con la gente impaciente porque el equipo no arrancaba. Hoy el equipo se sintió reflejado, fue, peleó y tuvo sus sueños", explicó el uruguayo.