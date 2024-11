Rubén Botta explicó el motivo de su festejo del gol ante Unión que generó polémica: "Fue para..."

Rubén Botta estuvo en el foco de la tormenta durante el partido entre Talleres y Unión, que terminó con una victoria 3-2 para el conjunto cordobés. El zurdo volante anotó de penal el gol del empate parcial (1-1) de la "T" y lo celebró con un gesto de cara a la pupular local, lo que generó enojo inmediato en la hinchada tatengue. La reacción incluyó botellazos desde las tribunas, empujones de los jugadores dentro del campo y la detención del juego por parte de Andrés Gariano durante varios minutos.

Botta, con pasado en Colón de Santa Fe, parecía haber provocado. A pesar de esto, rápidamente aparecieron publicaciones en la red social X mostrando que el volante celebra habitualmente de esa manera. Incluso, los cronistas de la transmisión oficial comentaron que Botta afirmó que su festejo no fue dirigido contra los hinchas del Tate.

Tras el partido, ya en la zona mixta de prensa del estadio, el propio Botta negó cualquier intención de provocar y aclaró que su festejo tuvo un significado personal. "Siempre hago la F de mi hija Francesca, y mi hijo Bautista me pidió que haga el gesto del Hombre Araña. No fue para los hinchas, lamento si se malinterpretó", explicó. También destacó que su pasado en el clásico rival de Unión no influyó en su actitud: "Sé que esto es un mimo para Colón, que este año no pudo ascender y tengo muchos amigos ahí. La verdad que no fue para la hinchada, yo juego a la pelota y nada más", aclaró el nacido en San Juan hace 34 años.

La banca de sus compañeros

Varios integrantes del plantel de Talleres salieron a respaldar a Rubén Botta tras el incidente. El arquero Guido Herrera señaló: "Rubén (Botta) lo hizo para su familia, pero en la cancha las pulsaciones están a 200 y es difícil que no se malinterprete". Cristian Tarragona, autor del tercer gol de Talleres, añadió: "Es un festejo que hace siempre; no hubo intención de generar conflicto".

El enojo de la hinchada de Unión de Santa Fe puede explicarse por la estrecha relación de Botta con Colón, donde el ex San Lorenzo jugó previamente. La rivalidad histórica entre los equipos santafesinos elevó la tensión en un partido clave para ambos en la lucha por los puestos altos de la tabla. A pesar de las aclaraciones, el incidente plantea preguntas sobre el manejo de la pasión en el fútbol argentino, donde gestos personales pueden ser vistos como provocaciones.