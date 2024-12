Kudelka confesó por qué se fue “sin sonreír” tras el 1-0 de Huracán a Platense: “No sé disfrutar, ya estaba pensando en…”

Huracán le ganó a Platense 1-0 como local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la 26º fecha de la Liga Profesional y logró llegar con chances de ser campeón a la última fecha del torneo. El gol lo hizo Eric Ramírez, de tijera, y el Globo irá por todo ante Vélez. Es tanto lo que se juega, que el entrenador Frank Darío Kudelka no se permitió siquiera disfrutar del triunfo sobre el Calamar.

Vélez y Talleres tienen 48 puntos y Huracán llegó a los 46, pero enfrenta en la última fecha al Fortín como visitante, en una suerte de final. Aunque, claro, necesita que la T no venza a Newell’s como local. El Globo va por la épica y tanta ilusión tiene ansioso al pueblo quemero.

Wanchope Ábila desperdició tres chances claras ante Platense. (Foto: archivo)

Tanto así, que, en la conferencia de prensa posterior, Kudelka reveló una intimidad. Aseguró que no pudo sonreír luego del triunfo por ya estar pensando en el duelo contra el Fortín. “Cuando terminó el partido había una persona dentro de la cancha, yo venía un poco perdido, y él me dijo “sonreí un poco”, algo así… Y yo ya estaba pensando en el partido con Vélez”.

Y profundizó: “No sé disfrutar, esa es la verdad, no sé disfrutar; no me relajo. Él me sacó una sonrisa, pero yo estaba mirando la tribuna que cantaba, los chicos, y yo ya estaba analizando la forma de jugarle a Vélez”.

También habló sobre Ramón “Wanchope” Ábila, que tuvo claras chances de convertir, pero no pudo entonar el grito de gol. “Ramón jugó muy bien, lo vimos muy bien en la semana… Entendíamos que era el partido para que iniciara de titular… Erró goles, pero siempre está”, opinó Kudelka sobre el delantero de 35 años.