Qué estadio argentino fue elegido como el mejor del mundo según un medio inglés

La Liga Profesional puede jactarse de contar con una gran cantidad de lindos estadios. Entre ellos se destacan, indudablemente, los escenarios de los denominados cinco grandes. Además, equipos como Central Córdoba y Godoy Cruz, juegan en las canchas provinciales, las cuales se destacan por su gran infraestructura.

En las últimas horas, el medio inglés Four Four Two armó un llamativo ranking que tuvo a nuestro país como principal protagonista. El prestigioso sitio, que se caracteriza por realizar constantemente diferentes listados, eligió al mejor estadio del mundo. ¿El ganador? La Bombonera.

La Bombonera fue elegida como el mejor estadio del mundo.

La casa de Boca fue elegida por encima del Monumental, el Maracaná, el Camp Nou y, también, el Santiago Bernabéu. Conocida es la mística que existe en el Templo y sus alrededores ya que millones de fanáticos, incluso viviendo a cientos de miles de kilómetros, se mueren por conocerla.

A la hora de revelar los motivos por los que la Bombonera fue seleccionada en lo más alto del ranking, la mencionada página manifestó: "Es una estructura arquitectónica maravillosa, un peregrinaje futbolero que todos los fanáticos del mundo deberían conocer al menos una vez en la vida".

"A pesar de que el espacio era pequeño, el club ideó una solución para construir un tamaño adecuado al terreno que tenían. El resultado fue una cancha con una forma característica de 'D' y una acústica maravillosa, un caldero apasionante que incorporó el apodo de Bombonera. Es un templo del fútbol, donde Diego Maradona jugó en 1981 y organizó su partido despedida", sentenció en el sitio inglés.