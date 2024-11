Fantino le dijo a Scaloni que tiene que dirigir a Boca y su respuesta lo sorprendió: “Mis hijos son de…”

Lionel Scaloni, quien se prepara para una nueva doble fecha FIFA, dijo presente ante los micrófonos de Neura Media. En su charla con Alejandro Fantino, el director técnico de la Selección argentina habló de todo. Allí, sorprendió al ser consultado si dirigiría en el fútbol argentino.

"Vos tenés que venir a dirigir a Boca alguna vez, boludo", soltó el conductor del ciclo, haciendo referencia a los dichos del ahora entrenador tiempo atrás, quien reveló que era hincha del Xeneize. "A mi me quieren meter en esa. Dejá. No, no.", lanzó entre risas el campeón del mundo.

La respuesta de Scaloni a Fantino

"El día que yo quiera dirigir y no esté en la Selección argentina, estoy abierto para dirigir cualquier club. Me involucran solo con Boca, pero mis hijos son de River", continuó Scaloni. Ante esto, rápidamente, Fantino añadió: "Vos no podes dirigir otro equipo que no sea Boca. Te lo digo de corazón, no podes dirigir a River. ¡Hacete cargo!".

"No me hago cargo, no. El fanatismo se pierde. Cuando estás acá te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas. Cuando estás en una posición como la mía es irrelevante. Me gustaría dirigir en Argentina. Si me toca, me encantaría", sentenció Scaloni acerca de un posible futuro en suelo nacional.