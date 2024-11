Gago mencionó a Bielsa tras la goleada de Boca y contó en qué puede “ayudar” al Xeneize

Finalmente llegó. Luego de cuatro primeros partidos en los que no se dieron los resultados ni tampoco se vio un buen desempeño futbolístico, Fernando Gago logró plantear un partido más acorde a lo que tenían en mente tanto él como los hinchas y sumó su primera victoria como DT de Boca Juniors. Fue 4-1 en la Bombonera por la fecha 21 de la Liga Profesional, en una jornada que comenzó mal con el gol tempranero de la visita antes de los 2 minutos, pero que luego logró dar vuelta de gran manera, con actitud y buen juego.

Tanto los jugadores como el DT necesitaban de un triunfo así, para comenzar a dejar atrás algunos fantasmas y poder encarar el sprint final de la mejor manera posible. "El partido en líneas generales fue muy bueno, se asemejó a lo que pretendo. A pesar de cómo arrancó el partido, no se modificó el plan de juego y eso es muy importante para que tomen confianza los chicos", señaló al respecto Pintita. Y en ese sentido, destacó a una de las grandes figuras de la noche y autor de uno de los tantos: Marcelo Saracchi.

Gago destacó la actuación de Saracchi, autor del tercer gol de Boca. (Foto: Fotobaires)

El lateral izquierdo, considerado como uno de los grandes aciertos del once titular, fue uno de los más desequilibrantes del partido y hasta se pudo dar el gusto de convertir el 3-1 en el arranque del complemento tras un gran pase de Aaron Anselmino y un error defensivo del Tomba. "El caso de Marcelo nos da mucha amplitud, tiene un nivel físico muy bueno desde los numeritos que analizan los preparadores físicos. Es muy bueno tener un jugador de esa característica. También la tienen Lautaro (Blanco) y Frank (Fabra)", resaltó el entrenador.

El gol de Saracchi en el triunfo de Boca

En ese sentido, explicó la relevancia del trabajo que realiza en la Selección uruguaya y cómo eso ayuda al funcionamiento del Xeneize: "El juego asociado, la capacidad de entender más fácil por lo que entrena con Bielsa, eso facilita ciertas cosas a lo que pretendo yo. No me comparo con Marcelo eh, ni cerca. Me gusta que tiene juego asociado y que no finalice siempre por banda, sino que se meta por dentro, que tenga situaciones", apuntó, elogiando las virtudes del Loco.

Habrá que ver si Saracchi logra a partir de ahora ganarse un lugar fijo en el once inicial de Boca, sabiendo que compite con Blanco y con Fabra, pero habiendo tenido actuaciones más convincentes que los otros dos. “Nadie tiene el puesto asegurado. No saco a un jugador por un rendimiento, pero sí lo pongo. A partir de eso, trato de que los jugadores tengan la motivación de que se tienen que ganar el puesto en el día a día”, advirtió Gago en ese sentido.