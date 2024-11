El palazo del Kun Agüero a Ariel Holan del que hablan todos en Independiente: "Una vez le escribí y me..."

Independiente recibirá este martes a Unión en el marco de la fecha 21 de la Liga Profesional. Un partido crucial contra un rival directo por la pelea para acceder a algunas de las copas internacionales. Hoy el Rojo es el último clasificado a la Sudamericana, a tres puntos del Tatengue.

En la previa a este compromiso, un nuevo episodio extradeportivo surgió en torno a la institución, que no puede mantener su calma a pesar de que el equipo de Vaccari lleva 5 partidos sin conocer la derrota, con tres empates y dos triunfos. Sucede que una voz muy pesada como la del Kun Agüero, habló de otra de importante envergadura: Ariel Holan. No fue para elogiarlo.

El Kun Agüero y el dardo contra Holan

En una entrevista con ESPN, contó cómo se gestó su acercamiento al club en el momento en el que dirigía al momento en el que dirigía Carlos Tevez. "Yo desde que me fui de Independiente, jamás nadie me llamó, me invitó a un evento, nada. No es una queja, digo la realidad. Cuando asume Tevez me escribe un mensaje y me pregunta cuándo iba a ir a ver al equipo".

Carlos Tevez y Sergio Agüero.

Fue en ese momento en el que el Kun Agüero soltó el dardo para el exentrenador, campeón de la Sudamericana. "(Tevez) me lo pidió y fui, otros no me pidieron. Una vez le escribí a Ariel Holan para hablar y me colgó el teléfono, no me dio bola. Por ejemplo", señaló.

Finalmente, volvió a soltar elogios para el Apache y contó por qué decidió acercarse nuevamente al Rojo. "Tevez me invitó y yo fui. Como jugamos juntos intenté ver qué necesitaba. Independiente tenía un problema con dos jugadores que no les estaban renovando y pude ayudar para que le puedan renovar. En realidad, fui más para darle una mano a Carlitos y al club, porque él fue a Independiente a ayudar y yo fui a lo mismo".