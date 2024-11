El de Gago es uno de los 5 peores comienzos de un DT en la historia de Boca: quiénes fueron los otros cuatro

Boca no mostró juego ni actitud y perdió 1-0 con Lanús, como visitante, en un partido chato y deslucido por la 20º fecha de la Liga Profesional. Fue el cuarto encuentro que dirigió Fernando Gago en el club de La Ribera y aún no conoce el triunfo en tiempo regular. A la derrota 3-0 con Tigre en Victoria se suma el 1-1 ante Gimnasia de La Plata por Copa Argentina (aunque Boca pasó a las semifinales por penales), el 1-1 ante Riestra en la Bombonera y ahora la caída frente al Granate en la Fortaleza. Son 2 puntos sobre 12 posibles (2 empates y 2 derrotas) en lo que va del ciclo Gago: es el peor comienzo de un DT xeneize en 35 años y uno de los cinco peores en toda la historia. A continuación, los únicos seis entrenadores que no obtuvieron victorias en sus primeras cuatro presentaciones.

Boca perdió 1-0 ante Lanús y quedó 17º en la Liga Profesional. (Foto: archivo)

Emilio Baldonedo 1951 (0-3-1)

El menos malo de los seis comienzos le corresponde a Emilio Baldonedo, que debutó como entrenador de Boca el 15 de abril de 1951. Sus primeros cuatro resultados fueron los siguientes: 2-2 ante Huracán, 1-1 frente a Chacarita, 1-2 ante Banfield en el sur y 1-1 con Independiente de local. 3 puntos sobre 12. En el quinto partido se cortó la mala racha y venció a Platense 5-1 en condición de visitante.

José D'Amico 1960 (0-3-1)

José D'Amico tuvo una suerte similar. En sus primeros cuatro partidos como director técnico de Boca no ganó y sí pudo hacerlo en el quinto. Debutó el 31 de julio de 1960, con una derrota 3-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Luego, cosechó tres empates: 4-4 con Atlanta, 1-1 con Vélez y 3-3 con San Lorenzo. Como Baldonedo, 3 puntos sobre 12. Conoció el triunfo en su quinto partido: 4-1 a Estudiantes de La Plata. Revertiría su suerte, ganaría un título, tendría otro ciclo en 1968 y se iría de Boca con un saldo de 40 victorias, 32 empates y 15 derrotas en 87 partidos.

El próximo desafío para el Boca de Gago será Godoy Cruz, de local. (Foto: archivo)

José Varacka 1972 (0-2-2)

Varacka dirigió el Metropolitano y el Nacional de 1972 y aunque terminó con algo más de aire llegando a diciembre (se iría en ese mes), había comenzado el primero de los dos torneos decididamente mal. Debutó el 2 de junio ante Ferro con un 0-0 y luego Boca perdió 4-1 con Newell's, empató 2-2 ante River y perdió 3-1 frente a Racing. Fueron 2 puntos sobre 12, los mismos que lleva Fernando Gago después de sus primeros cuatro encuentros. Al quinto partido, venció a Estudiantes 3-2.

Carlos Aimar 1989 (0-2-2)

El ciclo de Carlos “Cai” Aimar es recordado por sus dos títulos: la Supercopa 1989, con la que puso fin a una racha de 8 años sin campeonatos para el Xeneize, y la Recopa 1990. Pero el ex ayudante de Carlos Timoteo Griguol no había empezado su campaña con el pie derecho. Debutó el 19 de julio de 1989 y enseguida se enfrentó con tres enormes desafíos, uno atrás del otro: fueron tres partidos seguidos ante River por la Liguilla y terminaron 0-0, 0-0 y 1-2. A eso le sumó una derrota 1-0 ante Deportivo Español en su cuarto encuentro. 2 puntos sobre 12, como Gago. El quinto partido fue 1-1 contra Vélez y al siguiente conoció la victoria en un 1-0 a River que le dio algo de aire. Desde aquel inicio de Aimar en 1989 que un entrenador de Boca no era incapaz de ganar en sus primeros cuarto partidos.

Carlos Aimar fue campeón dos veces y puso fin a una larga sequía sin títulos.

Renato Cesarini 1949 (0-1-3)

El 24 de abril de 1949 debutó como DT de Boca Renato Cesarini, ex jugador y entrenador de River Plate, entre otros. Sería responsable de una de las peores campañas en la historia del club. Hizo su estreno en el Campeonato de 1949 ante Independiente y Boca perdió 1-0. Luego, fue derrota 2-1 ante Tigre, 4-1 ante San Lorenzo y empate 2-2 con Ferro. Cesarini es uno de los dos DT de Boca en conseguir solo un punto sobre los primeros 12 posibles. Además, en su quinto partido al frente de Boca perdió con Platense 1-0 y recién ganó en su sexto compromiso, como local, ante Rosario Central por 2-0.

Mario Zanabria 1984 (0-1-3)

Mario Nicasio Zanabria es el entrenador que con peores resultados comenzó su ciclo en toda la historia de Boca Juniors. Sumó un punto sobre los primeros 12 a raíz de un empate con Platense 1-1, en su debut, el 23 de septiembre de 1984, y de otras tres derrotas consecutivas: 1-2 ante Newell's, 0-3 ante Unión y 1-2 ante Temperley. Zanabria ganaría recién en su ¡8º partido! Luego del traspié ante Temperley, Boca perdió 4-1 frente a River, 5-1 ante Argentinos Juniors y 3-0 con Vélez. Luego, una victoria 5-0 contra Atlanta traería la primera alegría. Más adelante, en la Liguilla 1985-86, Boca sería campeón con Zanabria como técnico tras una agónica victoria ante Newell's.