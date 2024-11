Por qué Del Potro dijo que su despedida ante Djokovic será “el partido más especial” de su vida

Habiéndose retirado oficialmente en 2022 en el Argentina Open, Juan Martín del Potro, uno de los más grandes tenistas argentinos de todos los tiempos, se despedirá definitivamente ante la gente este domingo desde las 17.00 en Parque Roca. Jugará un partido amistoso contra nada menos que Novak Djokovic, el máximo ganador histórico de Grand Slam con 24, actual oro olímpico, y con quien ha forjado una gran amistad a lo largo de los años.

"Estoy ansioso, esperando que llegue Novak y con muchas ganas de verlo. También con muchas ganas de ver a la gente que va a venir a despedirme y que va a ser un momento inolvidable. Muy agradecido por toda la gente que me va a acompañar en este último día que será recordado para siempre desde adentro de la cancha y junto a Djokovic que va a ser muy especial", comentó este viernes Delpo en diálogo con ESPN.

Los sentimientos de Del Potro de cara a su partido de despedida

"Es un partido especial… Obviamente, acá no hay ninguna copa en juego, no hay puntos ATP, pero tal vez sea el partido más especial que voy a jugar en toda mi vida", confesó a continuación. "Va a ser el último también. Viene Nole, que eso le da un condimento muy especial. Hace tantos años que no juego que un poco le perdí la costumbre… Para mí era casi moneda corriente y era donde mejor me sentía: en un estadio con mucha gente. Lo dominaba de taquito, pero ahora se perdió un poquito eso", agregó el tandilense.

Del Potro, a lo largo de dos décadas de carrera profesional, levantó 22 títulos ATP, entre los que se destacan el US Open 2009 y el Indians Wells de 2018, la Copa Davis 2016 (la primera y única para Argentina hasta el momento) y se adjudicó 2 medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016). A Djokovic lo enfrentó en un total de 20 oportunidades, con 4 victorias y 16 derrotas, pero con dos destacados triunfos las veces que se enfrentaron en los mencionados Juegos Olímpicos.

El agradecimiento de Del Potro para con Djokovic y la gente

"Honestamente, se está haciendo un poco difícil disfrutar porque los nervios son muchos. Hace un tiempo que no juego delante de muchísima gente y son experiencias que estaba acostumbrado a vivir y perdí la costumbre, pero con ganas de que llegue el domingo y super agradecido de que Novak haya aceptado la propuesta y que me acompañe en mi último día del tenis", concluyó emocionado la Torre de Tandil.