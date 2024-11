Qué dijo Gallardo sobre una hipotética vuelta de Juanfer Quintero a River: “Mi relación con él es…”

Tras la dura eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y una seguidilla de encuentros sin poder sumar de a tres en el ámbito local, River Plate volvió al triunfo. Este sábado se impuso como local 3-1 ante Banfield con goles de Pablo Solari por duplicado y Miguel Borja por la fecha 20 de la Liga Profesional, lo que le permite asentarse un poco mejor en la zona de clasificación al máximo certamen continental para 2025.

Este resultado trajo un poco de alivio en Núñez luego de las difíciles semanas que vienen de atravesar. Esto quedó bien en claro en la conferencia de prensa post partido, en la que se lo vio a Marcelo Gallardo un poco más suelto, mucho menos tensionado que en oportunidades anteriores. En ese sentido, se dio lugar para dedicarle unos minutos de la rueda a uno de sus exdirigidos que más alegrías le dio en su etapa anterior: Juan Fernando Quintero.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre Juanfer Quintero

El colombiano está teniendo un gran año en Racing y viene de marcar dos goles cruciales ante Corinthians para clasificar a la final de la Sudamericana. "Mi relación con él es conocida, él lo ha manifestado, siempre le tuve mucho cariño y respeto, más allá de mi exigencia con él. Sabe que tuvo que soportarme siendo exigido. Me pone muy contento su vigencia, lo quiero, es un futbolista que me gusta observar, me da alegría, me despierta emoción...", manifestó el Muñeco al ser consultado por el volante.

En ese sentido, habló de un hipotético regreso de Juanfer a River en el corto o mediano plazo: "Esos jugadores me gustan, por más que vista otra camiseta, lo quiero mucho y es de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar", advirtió, dejando la puerta abierta de su parte para una futura vuelta.

Por otro lado, también se vio obligado a "desmentir" un rumor sobre su vínculo con la hija de Quintero, a quien conoció personalmente en Colombia: "Su hija no me llamó abuelo, personalmente no me lo dijo, debe haber sido en la intimidad. No he tenido ese cruce con ella, si no le hubiera dicho que tío, tal vez, pero abuelo no", explicó Gallardo entre risas.