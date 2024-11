La fuerte confesión de un jugador del Racing campeón: “Pensé en dejar el fútbol”

El defensor de Racing, Agustín García Basso, reconoció que "pensó en dejar de jugar al fútbol" en un momento de su carrera profesional donde "no disfrutaba" ya que "no estaba cómodo jugando de lateral izquierdo". Luego de la consagración en la Sudamericana, el zaguero dialogó con TyC Sports y contó como atravesó uno de los momentos más oscuros como futbolista.

La revelación de Basso

"Pensé en dejar el fútbol en un momento, no estaba disfrutando de esto. Jugaba de lateral izquierdo, pero no estaba pleno. Le llegué decir a mi representante 'vayamos a una categoría, la más baja de todas y empecemos en otra posición'. No quería jugar más en esa posición, jugué de doble 5, por izquierda, también de central. Por suerte Quilmes me abrió las puertas", recordó.

A su vez, el defensor de 32 años explicó cuales fueron los motivos por los cuales no se sentía cómodo al ocupar el puesto de marcador de punta izquierdo. "Lo primero era no disfrutar, y después sentía que no era tan participativo por ahí en el juego, de central tengo más la pelota, ayudo más al equipo, me gusta mucho más esa posición. En el lateral izquierdo tenés otra dinámica, tenés que tener otra velocidad", aseguró.

En 2021, cuando el entrenador Facundo Sava dirigía al Cervecero, decidió llamar al ex Independiente del Valle como segundo marcador central y le dio la oportunidad de mostrar todo su potencial en aquella posición del campo.

"No es lo mismo marcar a un extremo que a un delantero, quizás tenés que chocar y guerrear un poco más, de lateral tenés que correr más. No me encontraba en el juego, por ahí pasás al ataque y tenés que volver. No me hallaba. Fue eso lo que me pasó. Así me toque marcar al mejor delantero del mundo voy a entrar feliz. Puedo perder, ganar, empatar, yo siempre voy a querer ganar, pero hoy en día lo hago plenamente feliz", concluyó.