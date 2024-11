Insólito: por qué Guardiola terminó con la cara rasguñada tras el increíble empate del City

El Manchester City no logra levantar cabeza en ningún frente. Tras perder sus últimos 5 partidos de manera consecutiva, este martes por Champions League parecía que lograba cortar con esta inédita sequía. Con goles de Haaland por duplicado y Gundogan, goleaba 3-0 a Feyenoord y se encaminaba a sumar un importante triunfo de cara al último tramo de la fase de liga. Sin embargo, en los 15 minutos finales, el cuadro neerlandés remontó el resultado y el duelo finalizó, de manera insólita, 3-3 en el Etihad Stadium.

De este modo, los Citizens se alejan de los primeros puestos y acumulan ya 6 encuentros sin triunfos, la racha más larga en toda la carrera de Pep Guardiola como DT. Pero, lejos de ser esta adversa seguidilla lo más extraño de la jornada, una de las cosas que más llamaron la atención fue el rostro del entrenador español, que terminó con varios rasguños, algunos más leves en la frente, y uno muy notorio en la nariz.

La explicación de Guardiola sobre las lastimaduras en su rostro

Como no podía ser de otra forma, luego de hablar de lo que fue el partido, un periodista, sorprendido, le consultó al técnico por las marcas en su cara al cierre de la conferencia de prensa. "Lo hice con mi dedo, con la uña", reveló, imitando los movimientos y el sonido del corte. "Quiero hacerme daño a mí mismo", agregó entre risas, y se levantó de su silla, dando por finalizada la rueda.

En cuanto a lo referido estrictamente al encuentro y a los 3 puntos que dejaron en el camino de manera increíble, apuntó: "Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria. El partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no".

Y agregó a continuación: "Hay muchas cosas bien, por dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", se lamentó Guardiola. El próximo compromiso que se le viene al Manchester City en nada menos que en Anfield ante el Liverpool, líder de la Premier League y que le saca 8 puntos de diferencia. ¿Logrará levantarse y acortar distancias, o los dirigidos por Arne Slot le propinarán un nuevo golpe en el suelo?