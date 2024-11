La fuerte sentencia del Cholo Simeone sobre el Racing campeón: “El jugador más importante del equipo es…”

Fue un sábado más que especial para Diego Simeone. No solamente por el triunfo de Atlético Madrid ante Alaves en condición de local, sino que ese mismo día cumplió 700 partidos como director técnico del Colchonero y, como si fuera poco, Racing conquistó la primera Copa Sudamericana de su historia.

El DT, reconocido hincha de la Academia y toda una leyenda para el equipo español, manifestó: "El sábado fue un día increíble para mí porque cumplí 700 partidos en el club que quiero. Y el club que quiero en Argentina, que es Racing, volvió a ganar una copa internacional después de 36 años. Y eso, la verdad, es una alegría increíble para todos los racinguistas. Es algo que, sin duda, quedará para siempre en el recuerdo de todos".

Simeone supo ser jugador y entrenador de la Academia.

Al ser consultado sobre cuál era el jugador más importante de la Academia, Simeone sorprendió: "El otro día, cuando venía la semifinal, me preguntaban quién era el jugador más importante de Racing y yo les dije que era el entrenador. ¿Por qué? Porque Gustavo Costas tiene algo increíble dentro del club. Nació ahí adentro y tiene sentido de pertenencia. Y yo creo que cuando uno logra transmitir energía, y no me cabe duda de que más allá del talento de los futbolistas y el trabajo táctico, hay una energía positiva que nace de Gustavo Costas y su cuerpo técnico. Y ni que hablar la gente, cuando sucede esa comunión se transmite lo más importante: el sentido de pertenencia".

"Y cuando vos tenés una persona que sabe dónde está, que sabe lo que quiere el club, que sabe lo que quiere la gente y que sabe a qué tiene que jugar el equipo, tiene algo ganado. Y Gustavo lo volvió a hacer ahora como entrenador. Así que le mando un abrazo enorme", añadió en su charla con el diario deportivo Olé.

Para finalizar Simeone, muy identificado con los colores del elenco de Avellaneda, sentenció: "Y quiero reiterar mis felicitaciones a todo el cuerpo técnico, a los futbolistas, a los dirigentes, y también a todos los hinchas de Racing por la tremenda participación y asistencia que hubo en Paraguay. Aquellos que estamos lejos disfrutamos de ver las tribunas moviéndose, como se movía el estadio, que se movía de verdad. Y verlo verdaderamente emocionó y nos puso muy contentos".