La tremenda confesión de Juanfer Quintero sobre Gustavo Costas: “Me dan ganas de…”

Juan Fernando Quintero fue pieza clave en el funcionamiento de este Racing campeón y se mostró muy emocionado luego de obtener la Copa Sudamericana. El talentoso volante habló a corazón abierto y realizó una fuerte confesión cuando fue consultado por lo que significa Gustavo Costas en esta consagración.

La conmovedora frase de Juanfer

Lejos de ventilar intimidades, el colombiano contó: "Te voy a contar algo. El profesor Costas es un tipo humano. Que más se le puede decir a una persona así. Me dan ganas de hacer las cosas por él, por cómo vive la vida, por como es con nosotros. A mi me bancó cuando tuvimos un problema en mi casa y me tuve que ir a Colombia dos veces".

"Se lo dije en agosto que iba a volver a ganar la Copa y acá estamos. Lo buscamos, él más que nadie sabe lo que vale, y la estatua es toda para él", agregó emocionado y luego respondió sobre si tomó la dimensión de que con este título se transformó en ídolo de otro club grande del país: "Uno no cae en cuenta. Ese título lo pone la gente y tampoco puedo negar que es la realidad, ja. Mientras estemos acá, lo más importante es darle alegrías a la gente".

"Lo buscamos y esa era la intención siempre. El grupo que tenemos se lo merece, somos muy unidos. Sin palabras por los jugadores que tenemos y el cuerpo técnico, somos una familia y quedó demostrado en el partido. Las exigencias que nos dieron sirvieron para hacernos fuertes. Al hincha, que disfrute", cerró.